Katasztrofális számok érkeztek, nagy bajban a nyugdíj előtt álló nők
Katasztrofális számok érkeztek, nagy bajban a nyugdíj előtt álló nők

A férfiak 60 éves koruk küszöbén átlagosan közel négyszer akkora összeggel rendelkeznek a nyugdíjszámláikon, mint a nők – derül ki a brit munkaügyi minisztérium 2025-ös adataiból, melyeket a Pension Policy International ismertetett.

Az 55-59 éves korosztályban a brit férfiak átlagosan 75 ezer font (jelenlegi árfolyamon kb. 32,9 millió forint) tőkefedezeti nyugdíj-megtakarítással rendelkeznek, míg a nők mindössze 19 ezer fonttal (8,3 millió forint).

A különbség valamelyest csökken, ha a "defined benefit", azaz nem befizetés-függő, hanem szolgálati időtől függő nyugdíjakat is figyelembe vesszük. A férfiak persze így is nagy előnyben vannak: az átlagos összesített nyugdíjvagyonuk 323 ezer font, szemben a nők 154 ezer fontos vagyonával.

Az Edinburghi Egyetem és az Evelyn Partners közös kutatása szerint

a probléma gyökere rendszerszintű akadályokban, társadalmi tényezőkben és az életpálya sajátosságaiban keresendő.

A tanulmány rámutat, hogy a nők jellemzően a jövedelmük hasonló arányát fizetik be nyugdíjcélra, mint a férfiak. A különbség nem itt, hanem

  • az alacsonyabb bérekben,
  • a részmunkaidős foglalkoztatásban,
  • a karriermegszakításokban és
  • a fizetés nélküli gondozói feladatokban

keletkezik, amelyek mind hozzájárulnak a drasztikus nyugdíjszakadék kialakulásához.

Emily Shipp pszichológus, a kutatás vezetője szerint a nőkre háruló mentális terhek és az állandó időhiány egymást erősítik. A nők Nagy-Britanniában naponta átlagosan több mint három és fél órát töltenek fizetetlen munkával: a háztartás és a családtagok gondozása nagyrészt rájuk marad. Ez a túlterheltség csökkenti azt a mentális kapacitást és időt, amely a hosszú távú pénzügyi tervezéshez szükséges lenne.

A kutatók figyelmeztetnek:

ha nem történik változás, "nyugdíjbomba" robbanhat, különösen annak fényében, hogy a nők 60 százalékának nincs pénzügyi terve a nyugdíjas évekre.

A jelentés szerint a gondozóknak járó nyugdíjjóváírások és a részmunkaidősök igényeire szabott nyugdíjtermékek segíthetnének csökkenteni a különbséget. Lisa Picardo, a PensionBee üzleti vezetője hozzátette: a nők maguk is tehetnek a helyzetük javításáért, például fizetésemelés után megemelhetik a befizetéseiket, vagy a magasabb keresetű időszakokban tudatosan többet tehetnek félre.

Az állami nyugdíjaknál eközben már szinte eltűnt a nemek közötti különbség: a nők hetente átlagosan 208,15 fontot, a férfiak 209,95 fontot kaptak 2025 augusztusában, ami mindössze egy százalékos eltérés. Ez annak a reformnak köszönhető, amelyet kevesebb mint egy évtizede vezettek be a kifizetések fokozatos kiegyenlítése érdekében.

A brit állami nyugdíj 2026 áprilisától 4,8 százalékkal emelkedik az úgynevezett "triple lock" (hármas garancia) szabály alapján.

