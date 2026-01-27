Megszólalt a világ egyik legnagyobb aranybányászának vezére: ez még nem a rali vége

Az arany árfolyamának történelmi szárnyalását nem átmeneti hatások, hanem stabil, hosszú távú fundamentumok táplálják Ammar Al-Joundi, az Agnico Eagle vezérigazgatója szerint. Meglátása alapján az unciánként 5000 dollár fölé emelkedő jegyzés nem végpont, hanem egy elhúzódó emelkedő trend legfrissebb mérföldköve.

Al-Joundi elmondta: bár a rövid távú ármozgásokat lehetetlen pontosan előre jelezni, az elmúlt egy évben látott, mintegy 80 százalékos drágulás mögött álló strukturális hajtóerők továbbra is változatlanul jelen vannak. Az arany ára tegnap lépte át először az unciánkénti 5000 dolláros lélektani határt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A fundamentumok, amelyek felhajtották az arany árát, továbbra is velünk vannak: a kormányzati költekezés, az orosz–ukrán háború és Oroszország kizárása a SWIFT-rendszerből, valamint az a tény, hogy a korábban megszokottnak hitt világrend egyre kevésbé tűnik stabilnak.

Mindez nyilvánvalóan hatással van a pénzpiacokra, és az arany ebben a környezetben betölti a maga szerepét" – magyarázta a szakember.

Hozzátette, hogy olyan országok jegybankjai, mint Kína, felülvizsgálják amerikai államkötvény-kitettségüket, és egyre inkább az aranyat részesítik előnyben. A kínálati oldal szűkössége szintén támogatja az árfolyamot: a bányászati termelés évről évre csak minimálisan nő, miközben egy új bánya megnyitása általában legalább egy évtizedig tart.

Al-Joundi meglepő módon a kriptovaluták térnyerésében is pozitív hatást lát az aranypiac szempontjából. Szerinte a bitcoin népszerűsége hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalabb generáció megismerje a fiat pénzek instabilitása ellen védelmet nyújtó fedezeti eszközök fogalmát. Most pedig ezek a befektetők kezdik felismerni, hogy ugyanezen okok miatt aranyat is vásárolhatnak. A bitcoin árfolyama egyébként az elmúlt 12 hónapban közel 16 százalékkal esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ