Megszólaltak az elemzők: 29 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!
Megszólaltak az elemzők: 29 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!

Portfolio
4 elemzőház 200 forint konszenzusos célárral javasolja vételre az AutoWallis részvényeit, olvasható a BÉT-en.
Az AutoWallis jelenleg a magyar tőzsde legszélesebb körben elemzett midcap vállalata, olvasható a közleményben: négy rendszeresen frissülő elemzéssel a Concorde, az Erste, az MBH és az OTP is követi a társaságot.

A 12 havi célárfolyamok 198–202 forint között szóródnak, és mind a négy elemzőház vételre ajánlja az integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltató részvényeit.

A jelenlegi árfolyam mellett a célárak átlaga 29 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

