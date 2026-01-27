Megszólaltak az elemzők: 29 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!

Az AutoWallis jelenleg a magyar tőzsde legszélesebb körben elemzett midcap vállalata, olvasható a közleményben: négy rendszeresen frissülő elemzéssel a Concorde, az Erste, az MBH és az OTP is követi a társaságot.
A 12 havi célárfolyamok 198–202 forint között szóródnak, és mind a négy elemzőház vételre ajánlja az integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltató részvényeit.
A jelenlegi árfolyam mellett a célárak átlaga 29 százalékos felértékelődési potenciált jelent.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Zseniális húzás: így válna India a világ benzinkútjává
Stratégiai lépést jelentett be Modi.
Üzenet az űrből − A Föld bolygó lesz a leghálásabb, ha az adatközpontok feljebb költöznek
Elon Musk megint megkerülhetetlen tényező.
20 év után Brüsszel összehozta a világ legnagyobb szabadkereskedelmi tömbjét
Aláírták: két milliárd embert tömörítő piacot hívtak életre a geopolitikai viszályok árnyékában.
Máris itt van Washington válasza: valójában más Amerika szerepe az ukrajnai békében, mint amit hisznek
A Fehér Ház szóvivőhelyettese cáfolta az állításokat.
Megérkezett az 1,7 millió forintos négyzetméterár Budapesten
2027-es átadással 1,8 millió.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Kilőtt a Puma részvénye!
Örülhetnek a befektetők.
Évkezdet a telihold árnyékában
Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz
Elévülés számítása. Mely tartozás mikor évül el?
Mennyi idő alatt évülnek el a tartozások? Itt felsoroljuk, hogy mely követelésnek mennyi az elévülési ideje és honnan kell számítani az elévülési idő kezdetét. [...] Bővebben!
Megjelent a kormányrendelet az Otthontámogatás módosításáról
Az éjszaka kihirdették a közszférában dolgozók évi egy millió forintos Otthontámogatását érintő változásokat tartalmazó kormányrendelet. A korábban bejelentettekhez képest egy újabb fon
Devizahiteles perek 2026-ban - Mit adott az EUB döntése az adósoknak?
Devizahiteles perek 2026-ban: mit változtat az EuB C-630/23. számú határozata? Fordulópont a devizahitelesek jogi helyzetében - Mit jelent az Európai >>>>C-630/23. számú ítélete? 202
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!