Megszólaltak az elemzők: 29 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az AutoWallis jelenleg a magyar tőzsde legszélesebb körben elemzett midcap vállalata, olvasható a közleményben: négy rendszeresen frissülő elemzéssel a Concorde, az Erste, az MBH és az OTP is követi a társaságot.

A 12 havi célárfolyamok 198–202 forint között szóródnak, és mind a négy elemzőház vételre ajánlja az integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltató részvényeit.

A jelenlegi árfolyam mellett a célárak átlaga 29 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ