Nincs megállás, száguld a Mol részvénye!

Tovább dübörög a rali a Mol részvényénél, a NIS-felvásárlásról kiderülő friss információknak örülhetnek a befektetők.

Már 4,1 százalékos emelkedésben van a Mol árfolyama,

ezzel új történelmi csúcsra került a részvény.

Aleksandar Vucic szerb elnök nemrég azt mondta, hogy a Mol közel 1 milliárd eurót fizethet a szerb NIS olajipari társaság többségi tulajdonrészéért. A vétel ilyen áron jó üzletnek tűnik elsőre, ennek örülhetnek most a befektetők is; Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője korábban ugyanis azt mondta, hogy az Erste az 56,15%-os részesedés értékét 1,4 milliárd euróra taksálja.

Tegnap ráadásul fontos részleteket közölt Bacsa György, a Mol-csoport stratégiai igazgatója az év olajüzletéről: többek között kiderült, hogy a tervek szerint 2026. március végé után jöhet a NIS-felvásárlás zárási folyamata.

Idén eddig 35,8 százalékkal került feljebb az árfolyam.

Ahogy arra számítani lehetett, kifejezetten magas ma is a forgalom a Mol részvényénél.

