  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Mutattunk egy nagyon olcsó magyar részvényt - Már el is indult felfelé!

Az elmúlt hetekben előfizetőink figyelmébe ajánlottunk egy nagyon olcsó magyar részvényt, amely kitörés előtt áll. Január végéhez közeledve pedig már meg is történt ez a várt kitörés. Hiába azonban az emelkedés, a részvény még most is rendkívül jó áron van. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

2026-ban is a világ legerősebbjei között helyezkedik el a magyar tőzsde. Az eddigi húzónevek mellett pedig új nevek is csatlakoztak a nagy nyertesek listájára.

Néhány hete már foglalkoztunk egy magyar részvénnyel, amely nem csak, hogy nagyon olcsó, de akkor éppen kitörés előtt is állt. A várt kitörés pedig meg is történt.

Ez a részvény nem más, mint a

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility