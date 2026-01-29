  • Megjelenítés
FONTOS Tombol a járvány Magyarországon, a gyerekek vannak a legnagyobb veszélyben
Európa egy áttöréssel egyetlen pillanat alatt megoldja az energetika legnagyobb problémáját
Befektetés

Európa egy áttöréssel egyetlen pillanat alatt megoldja az energetika legnagyobb problémáját

Portfolio
Az Axens Group, a Syensqo és az IFP Energies nouvelles (IFPEN) Argylium néven közös vállalatot alapított, amelynek célja egy áttörésnek hála szilárdtest-akkumulátorokhoz használt szilárd elektrolitok európai fejlesztése és gyártása - jelentette az ESS News szakportál.
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon?  Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!
Információ és jelentkezés

Az új vállalat a következő generációs, szulfid alapú szilárd elektrolitok ipari méretű bevezetésére összpontosít. A projekt a Syensqo meglévő tapasztalataira épít, amely már üzemeltet egy saját, technológiai áttörésen alapuló kísérleti gyártósort a franciaországi La Rochelle-ben, a párizsi laboratóriumában kifejlesztett technológiára támaszkodva. Az Argylium a párizsi kutatóközpontot a szulfid alapú elektrolitportfólió kidolgozására és prototípusok készítésére használja majd, míg a La Rochelle-i egység az ipar előtti folyamatok fejlesztésére szakosodik.

A szilárdtest-akkumulátorok azért számítanak áttörésnek, mert az energetika egyik alapvető dilemmájára adhatnak választ: miként lehet egyszerre nagy mennyiségű energiát biztonságosan, hosszú távon és gyorsan tölthető formában tárolni. A jelenlegi lítiumion-technológia folyékony elektrolitjai gyúlékonyak, hőérzékenyek és korlátozzák az energiasűrűséget, ami nemcsak az elektromos járművek hatótávját, hanem a megújuló energiaforrások hálózati kiegyenlítését is fékezi. A szilárd elektrolitok ezzel szemben jóval stabilabbak, lehetővé teszik a lítiumfém anód használatát, így azonos térfogatban lényegesen több energia tárolható, miközben csökken a tűz- és robbanásveszély.

Ez a kombináció – nagyobb energiasűrűség, hosszabb élettartam és magasabb üzembiztonság – azért különösen fontos, mert a villamosenergia-rendszer legnagyobb problémája ma az időbeli eltérés a termelés és a fogyasztás között.

A szél- és napenergia termelése ingadozó, a hálózat stabilitásához pedig nagy kapacitású, gyorsan reagáló és hosszú ciklusélettartamú tárolókra lenne szükség. A szilárdtest-akkumulátorok ipari méretű elterjedése így nemcsak az autóiparban, hanem a hálózati energiatárolásban is minőségi ugrást hozhat, amivel Európa megnyerheti az akkumulátorversenyt: közelebb viheti azt a ponthoz, ahol a megújuló forrásokra épülő rendszer már nem kiegészítő megoldás, hanem megbízható alappillér lehet.

Még több Befektetés

Sokkoló kijelentés a dörzsölt pénzembertől: egy módon törhet ki a gazdasági válság

Szép csendben olyan dolog történhet, ami valósággal felrobbantja az arany árfolyamát

Hivatalos: jön a 7,4 százalékos kamatozású lakossági állampapír

Az Axens a folyamattervezésben és az ipari léptékű gyártásban szerzett tapasztalataival járul hozzá a projekthez. Az IFPEN szervetlen kémiai szaktudást és a lyoni kutatóközpontjában felhalmozott anyagtudományi ismereteket biztosít a közös fejlesztésekhez.

A szilárdtest-akkumulátorok iránt az autóipar és az energiatárolási szektor is egyre nagyobb érdeklődést mutat, ugyanakkor kereskedelmi bevezetésük eddig komoly kihívásokba ütközött.

A technológia a hagyományos folyékony elektrolitokat szilárd anyagokkal váltja ki, ami nagyobb biztonságot, magasabb energiasűrűséget és gyorsabb töltést ígér.

A mostani fejlesztés és beruházás a legnagyobb problémára ad megoldást, miszerint a jelenlegi, kis léptékű gyártás miatt a költségek még magasak, de az iparosítás és a piac bővülése ezt most mérsékelheti.

Thomas Canova, a Syensqo kutatás-fejlesztési vezetője szerint az Argylium létrehozása kulcsfontosságú lépés a szilárdtest-akkumulátorokhoz szükséges anyagok piacra vitelében. Fabrice Bertoncini, az Axens Group fejlesztési alelnöke hozzátette, hogy a partnerség célja egy olyan iparági ökoszisztéma kiépítése, amely 2030-ra lehetővé teszi a szilárd elektrolitok kereskedelmi forgalmazását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Kimondta Brüsszel: vége van - Megbukott Európa közös katonai álma
Hivatalos: jön a 7,4 százalékos kamatozású lakossági állampapír
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility