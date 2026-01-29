Európa egy áttöréssel egyetlen pillanat alatt megoldja az energetika legnagyobb problémáját

Az új vállalat a következő generációs, szulfid alapú szilárd elektrolitok ipari méretű bevezetésére összpontosít. A projekt a Syensqo meglévő tapasztalataira épít, amely már üzemeltet egy saját, technológiai áttörésen alapuló kísérleti gyártósort a franciaországi La Rochelle-ben, a párizsi laboratóriumában kifejlesztett technológiára támaszkodva. Az Argylium a párizsi kutatóközpontot a szulfid alapú elektrolitportfólió kidolgozására és prototípusok készítésére használja majd, míg a La Rochelle-i egység az ipar előtti folyamatok fejlesztésére szakosodik.
A szilárdtest-akkumulátorok azért számítanak áttörésnek, mert az energetika egyik alapvető dilemmájára adhatnak választ: miként lehet egyszerre nagy mennyiségű energiát biztonságosan, hosszú távon és gyorsan tölthető formában tárolni. A jelenlegi lítiumion-technológia folyékony elektrolitjai gyúlékonyak, hőérzékenyek és korlátozzák az energiasűrűséget, ami nemcsak az elektromos járművek hatótávját, hanem a megújuló energiaforrások hálózati kiegyenlítését is fékezi. A szilárd elektrolitok ezzel szemben jóval stabilabbak, lehetővé teszik a lítiumfém anód használatát, így azonos térfogatban lényegesen több energia tárolható, miközben csökken a tűz- és robbanásveszély.
Ez a kombináció – nagyobb energiasűrűség, hosszabb élettartam és magasabb üzembiztonság – azért különösen fontos, mert a villamosenergia-rendszer legnagyobb problémája ma az időbeli eltérés a termelés és a fogyasztás között.
A szél- és napenergia termelése ingadozó, a hálózat stabilitásához pedig nagy kapacitású, gyorsan reagáló és hosszú ciklusélettartamú tárolókra lenne szükség. A szilárdtest-akkumulátorok ipari méretű elterjedése így nemcsak az autóiparban, hanem a hálózati energiatárolásban is minőségi ugrást hozhat, amivel Európa megnyerheti az akkumulátorversenyt: közelebb viheti azt a ponthoz, ahol a megújuló forrásokra épülő rendszer már nem kiegészítő megoldás, hanem megbízható alappillér lehet.
Az Axens a folyamattervezésben és az ipari léptékű gyártásban szerzett tapasztalataival járul hozzá a projekthez. Az IFPEN szervetlen kémiai szaktudást és a lyoni kutatóközpontjában felhalmozott anyagtudományi ismereteket biztosít a közös fejlesztésekhez.
A szilárdtest-akkumulátorok iránt az autóipar és az energiatárolási szektor is egyre nagyobb érdeklődést mutat, ugyanakkor kereskedelmi bevezetésük eddig komoly kihívásokba ütközött.
A technológia a hagyományos folyékony elektrolitokat szilárd anyagokkal váltja ki, ami nagyobb biztonságot, magasabb energiasűrűséget és gyorsabb töltést ígér.
A mostani fejlesztés és beruházás a legnagyobb problémára ad megoldást, miszerint a jelenlegi, kis léptékű gyártás miatt a költségek még magasak, de az iparosítás és a piac bővülése ezt most mérsékelheti.
Thomas Canova, a Syensqo kutatás-fejlesztési vezetője szerint az Argylium létrehozása kulcsfontosságú lépés a szilárdtest-akkumulátorokhoz szükséges anyagok piacra vitelében. Fabrice Bertoncini, az Axens Group fejlesztési alelnöke hozzátette, hogy a partnerség célja egy olyan iparági ökoszisztéma kiépítése, amely 2030-ra lehetővé teszi a szilárd elektrolitok kereskedelmi forgalmazását.
