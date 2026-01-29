  • Megjelenítés
Hivatalos: jön a 7,4 százalékos kamatozású lakossági állampapír
Befektetés

Hivatalos: jön a 7,4 százalékos kamatozású lakossági állampapír

Portfolio
Mintegy 15 milliárd forintot ír jóvá a gyermekek Start-értékpapírszámláin a Magyar Államkincstár a babakötvény következő, február 2-án esedékes kamatfizetésekor. A kamatfordulót követően az állampapír hozama az eddigi 6,7 százalékról 7,4 százalékra emelkedik.

4,4%-os átlagos inflációt mért tavaly a Központi Statisztikai Hivatal, ehhez a bázishoz igazodik majd az inflációkövető állampapírok (Prémium Magyar Állampapír, babakötvény) kamatozása a 2026-ban induló kamatperiódusukban. Az éves átlagos infláció 0,7 százalékpontos emelkedése a kamatok növekedését eredményezi: legkedvezőbb esetben a PMÁP-tulajdonosok 5,9%-os, a babakötvény-befektetők 7,4%-os kamatokra számíthatnak - írtuk meg január közepén:

A Magyar Államkincstár csütörtöki közleménye szerint a babakötvény népszerűségét jól mutatja, hogy

jelenleg közel 440 ezer gyermek rendelkezik babakötvénnyel, a megtakarítások összege pedig megközelíti az 530 milliárd forintot,

ami egyetlen év alatt csaknem 140 milliárd forintos növekedést jelent.

Még több Befektetés

Csúnyán szétverik az európai sztárcéget

Degeszre kereste magát a norvégok állami vagyonalapja, egyre többen aggódnak miatta

Megéri most Wizz Air részvényt venni?

Az állam minden magyar újszülött részére 42 500 forint életkezdési támogatást biztosít, amely egy kincstári letéti számlán az infláció mértékéhez igazodóan kamatozik a gyermek nagykorúságáig. Amennyiben a szülők vagy hozzátartozók szeretnék ezt az összeget tovább növelni és kedvezőbb feltételek mellett, akár milliós összegre gyarapítani, megtehetik a Kincstárnál a gyermek nevére szóló Start-értékpapírszámla megnyitásával. Erre az értékpapírszámlára a Kincstár átvezeti az életkezdési támogatás összegét is, mely automatikusan babakötvénybe kerül befektetésre. A Start-értékpapírszámlán babakötvényben elhelyezett megtakarítások mindig az előző éves inflációt 3 százalékponttal meghaladó mértékben kamatoznak, amit az éves befizetések után legfeljebb 12 ezer forint állami támogatás is kiegészít.

A fentiek alapján következő kamatperiódusban érvényes

7,4 százalékos babakötvény kamat

az állami támogatással kiegészítve, továbbra is az egyik legmagasabb kockázatmentes hozamot kínálja a gyermeket nevelő családok számára - hívta fel a figyelmet a Magyar Államkincstár.

A díjmentes kincstári Start-értékpapírszámla a gyermek nagykorúságáig bármikor megnyitható, és arra szülő, nagyszülő, rokon vagy barát is helyezhet be pénzt. Már csupán havi 10 ezer forint befizetésével, évi három százalékos inflációval kalkulálva, tizennyolc év alatt több mint 4,3 millió forintos megtakarítás is elérhető. A félrerakott összeg a gyermek nagykorúságától szabadon felhasználható: akár a tanulmányok finanszírozására, az önálló életkezdés támogatására vagy egyéb, éppen aktuális célok megvalósítására. A Start-értékpapírszámla már néhány kattintással megnyitható online a www.magyarorszag.hu oldalon; a számlák 75 százalékát már így nyitják a szülők. A számla

A WEBKINCSTÁR ÉS A MOBILKINCSTÁR ALKALMAZÁSOKON KERESZTÜL EGYSZERŰEN KEZELHETŐ ÉS NYOMON KÖVETHETŐ.

Nagy napja van az utolsó 20%-os kamatozású állampapírnak – Egy kivételes csoport kaszálhat most vele

