Történelmi csúcsok után: mindössze egy óra alatt összeomlott az ezüst és arany árfolyama

Drámai fordulat a nemesfémek piacán: miután az arany ára átlépte az 5600 dolláros legújabb történelmi csúcsát, az árjegyzés meredek zuhanásba kezdett. Annak ellenére, hogy a nemesfém több mint 4%-os mínuszban is járt már csütörtökön, még így is az 1980-as évek óta eltelt időszak legjobb hónapját zárhatja.

A fizikai arany ára csütörtökön egészen 5100 dollárig süllyedt unciánként, ami 4,6%-os zuhanást jelent a korábban elért 5600 dolláros mindenkori csúcsról.

A zuhanás ellenére az arany még mindig 19%-os pluszban van ebben a hónapban.

Az ezüst még nagyobbat bukott, bizonyos időpillanatban már 6,6%-ot is veszített értékéből, miután korábban meghaladta a 121 dolláros szinten

- ami szintén új történelmi csúcs.

A piaci turbulenciát tovább fokozza a Washington és Teherán közötti feszültség. Donald Trump amerikai elnök nukleáris alku megkötésére sürgeti Iránt, miközben a közel-keleti térségbe küldte az amerikai hadihajó flottájának egy jelentős részét.

Eközben a Federal Reserve szerdán változatlanul hagyta a kamatlábakat (3,5%–3,75%), a piac pedig feszülten várja, ki váltja le Jerome Powellt a jegybank élén májusban. A bizonytalanság, hogy a Fed júniusban valóban elkezdi-e a kamatvágást, szintén a biztonságos eszközök felé tereli a tőkét.

David Meger, a High Ridge Futures kereskedési igazgatója szerint a sell-off drámai,

de várható volt a rekordok után

- számolt be a CNBC.

Brian Lan, a GoldSilver Central vezetője pedig rámutatott: "A befektetők oda mennek, ahol magas hozamot kapnak, és az arany most reflektorfényben van." Az ezüst, platina és palládium piacai sokkal kisebbek az aranyénál, így ezeknél a spekulatív mozgások még durvább áringadozást okozhatnak, elszakadva a valódi fizikai kereslettől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ