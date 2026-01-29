  • Megjelenítés
Történelmi csúcsok után: mindössze egy óra alatt összeomlott az ezüst és arany árfolyama
Befektetés

Történelmi csúcsok után: mindössze egy óra alatt összeomlott az ezüst és arany árfolyama

Portfolio
Drámai fordulat a nemesfémek piacán: miután az arany ára átlépte az 5600 dolláros legújabb történelmi csúcsát, az árjegyzés meredek zuhanásba kezdett. Annak ellenére, hogy a nemesfém több mint 4%-os mínuszban is járt már csütörtökön, még így is az 1980-as évek óta eltelt időszak legjobb hónapját zárhatja.

A fizikai arany ára csütörtökön egészen 5100 dollárig süllyedt unciánként, ami 4,6%-os zuhanást jelent a korábban elért 5600 dolláros mindenkori csúcsról.

aXMRsHKe

A zuhanás ellenére az arany még mindig 19%-os pluszban van ebben a hónapban.

6ID07PHp

Az ezüst még nagyobbat bukott, bizonyos időpillanatban már 6,6%-ot is veszített értékéből, miután korábban meghaladta a 121 dolláros szinten

- ami szintén új történelmi csúcs.

Még több Befektetés

50 százalékot emelkedhet ez a részvény - És most nagyon jó áron megveheted!

Sokkoló kijelentés a dörzsölt pénzembertől: egy módon törhet ki a gazdasági válság

Szép csendben olyan dolog történhet, ami valósággal felrobbantja az arany árfolyamát

A piaci turbulenciát tovább fokozza a Washington és Teherán közötti feszültség. Donald Trump amerikai elnök nukleáris alku megkötésére sürgeti Iránt, miközben a közel-keleti térségbe küldte az amerikai hadihajó flottájának egy jelentős részét.

Eközben a Federal Reserve szerdán változatlanul hagyta a kamatlábakat (3,5%–3,75%), a piac pedig feszülten várja, ki váltja le Jerome Powellt a jegybank élén májusban. A bizonytalanság, hogy a Fed júniusban valóban elkezdi-e a kamatvágást, szintén a biztonságos eszközök felé tereli a tőkét.

David Meger, a High Ridge Futures kereskedési igazgatója szerint a sell-off drámai,

de várható volt a rekordok után

- számolt be a CNBC.

Brian Lan, a GoldSilver Central vezetője pedig rámutatott: "A befektetők oda mennek, ahol magas hozamot kapnak, és az arany most reflektorfényben van." Az ezüst, platina és palládium piacai sokkal kisebbek az aranyénál, így ezeknél a spekulatív mozgások még durvább áringadozást okozhatnak, elszakadva a valódi fizikai kereslettől.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy pofonba szaladt bele az ezüst és arany is - itt a fordulat?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Hivatalos: jön a 7,4 százalékos kamatozású lakossági állampapír
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility