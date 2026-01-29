Trump bejelentette: tényleg elindul a babakötvény amerikai változata, "Trump-számla" lesz a neve

Évente legfeljebb 5000 dollárt lehet betenni

A program támogatói szerint a születéstől kezdve felhalmozott megtakarítások érdemben javíthatják a gyermekek későbbi gazdasági esélyeit.

A kormány alacsony költségű indexalapokba fekteti a pénzt,

adófizetés pedig csak a felvételkor esedékes az elért hozam után. A családok évente legfeljebb 5000 dollárt helyezhetnek el a számlán, ebből a munkáltatói hozzájárulás legfeljebb 2500 dollár lehet.

A Bank of America, a Wells Fargo és a JPMorgan Chase már közölte is, hogy megduplázza az állami hozzájárulást saját alkalmazottai gyermekeinek számláira – derül ki a Reuters által megtekintett belső feljegyzésekből. A Bank of America emellett lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak adózás előtti jövedelmükből fizessenek be ezekre a számlákra. A programhoz a Visa és az IBM is csatlakozott, Trump pedig minden amerikai munkáltatót arra biztatott, hogy járuljon hozzá alkalmazottai családjainak számláihoz. Michael Dell vállalkozó és felesége filantróp elköteleződést tett azzal, hogy 6,25 milliárd dolláros hozzájárulást jelentett be a programhoz: minden gyereknek adnának fejenként 250 dollárt a kormány által biztosított 1000 dollár mellé.

A Fehér Ház számításai szerint

ha nem érkezik további befizetés, a számla értéke 18 éves korra nagyjából 5800 dollárra nőhet,

ha azonban a családok minden évben a maximális összeget fizetik be, a vagyon 28 éves korra akár 1,1 millió dollárra is emelkedhet.

Pénzügyi elemzők óvatosabbak: szerintük

a maximális befizetésekkel is inkább 700 000 dollár körüli elért összeg reális 28 éves életkorra.

Magyar ihletés?

Habár nincs bizonyíték arra, hogy a Trump-számlát ténylegesen a babakötvény inspirálta volna, sok hasonlóságot fedezethetünk fel a Magyarországon régóta jelenlévő megtakarítási konstrukcióval. A 2006-ban vagy annál később születettek számára a magyar állam egyszeri 42 500 forintos életkezdési támogatást biztosít, melyet a gyermek születésekor egy államkincstári letéti számlán helyeznek el számára. Ezt az összeget, valamint a későbbi egyéni befizetéseket a gyermek nevére szóló Start-számla megnyitását követően egy inflációkövető kamatozású állampapírba, babakötvénybe lehet befektetni.

Az életkezdési támogatás minden jogosultnak jár, akkor is, ha a szülei nem nyitottak számára Start-számlát. Start-számla hiányában a 42 500 forintos összeg a letéti számlán az infláció mértékével megegyező kamatot termel, ennek köszönhetően a gyermek 18 éves korára akár 100 ezer forint környéki összegre hízhat. A támogatást a gyermek 18 éves életkorának betöltését követően van lehetőség igényelni az Államkincstártól online vagy személyes ügyintézéssel.

A magyar Start-számlára az adott évben teljesített befizetésekre 10%-os állami támogatás is jár, melynek maximuma évi 12 ezer forint. Ezt a támogatást évi 120 ezer forint befizetéssel lehet teljes egészében kihasználni. Természetesen ennél nagyobb összeget is van lehetőség befektetni, de az ezt meghaladó részre nem jár támogatás, és fontos, hogy egy tavalyelőtti szigorítás értelmében egy gyermek számára legfeljebb évi 1,2 millió forintot lehet az igen kedvező, infláció felett 3 százalékpontos kamatozású babakötvénybe fektetni. A babakötvény adómentes, és felhasználási célját illetően sincs megkötés, a felnőttkort betöltő számlatulajdonos saját belátása szerint rendelkezhet a pénzzel.

A magyar babakötvény és az amerikai Trump-számla összehasonlítása Babakötvény / Start-számla Trump-számla Jogosultak köre: 2006-nál később születettek 2025-2028 között születettek Kezdeti állami támogatás mértéke: 42 500 forint 1000 dollár Rendszeres állami támogatás mértéke: 10%, maximum évi 120 000 Ft - Maximális éves befizetési lehetőség: 1,2 millió forint 5000 dollár (inflációval növelve) Befektetési lehetőségek: állampapír indexkövető USA-részvényalap Hozzáférhetőség: legkorábban a gyermek 18 éves korában, de legalább 3 évvel a számlanyitást követően legkorábban a gyermek 18 éves korában Adózás adómentes támogatott célok esetén kedvezményes adózású Forrás: Portfolio-gyűjtés

