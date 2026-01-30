Nagy csapkodás az olajpiacon: csúcsdöntés után Trump szavai hoztak hirtelen fordulatot

Pénteken mérséklődtek az olajárak, miután jelzések érkeztek arról, hogy az Egyesült Államok kész tárgyalásokat kezdeni Iránnal az ország nukleáris programjáról, ami átmenetileg enyhítette egy esetleges amerikai csapás és az abból fakadó kínálati zavarok miatti aggodalmakat.

A Brent nyersolaj ára péntek 1,8 százalékkal 68,4 dollárra esett, miután előző nap 3,4 százalékos ugrással július 31. óta nem látott csúcsra emelkedett.

A közel-keleti feszültségek fokozódása miatt az olajárak emelkedtek a héten. Donald Trump szerdán felszólította Teheránt, hogy kössön megállapodást nukleáris fegyvereiről, különben katonai csapásokra számíthat.

Csütörtökön ugyanakkor már arról beszélt, hogy kész tárgyalni az iráni vezetéssel.

Irán a korábbi fenyegetésekre válaszul kemény megtorlást ígért. Ugyanakkor a korábbi félelmekkel ellentétben sem amerikai támadás, sem a létfontosságú Hormuzi-szoros lezárása nem következett be. A Hormuzi-szoros köti össze a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal, és kulcsfontosságú tranzitutvonal Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Irán olajszállításai számára.

Az árakat az is nyomás alá helyezte, hogy pénteken erősödött a dollár. A befektetők arra számítanak, hogy Trump hamarosan megnevezi jelöltjét a Federal Reserve élére, miközben Washingtonban egyre optimistább nyilatkozatok érkeznek a kormányzati leállás elkerüléséről. Az erősebb dollár általában visszafogja azokat a vevőket, akik más devizában fizetnek az olajért.

Mindezek ellenére mindkét irányadó olajfajta az első havi áremelkedését jegyezheti januárral, miután zsinórban hat hónapig folyamatosan estek az árak. A Brent ára januárban eddig 14,5 százalékkal emelkedett, ami 2022 januárja óta a legnagyobb havi ugrás. A WTI akár 12 százalékos drágulással zárhatja a hónapot, ami 2023 júliusa óta a legerősebb teljesítmény.

A Trump-kormányzat a héten külön-külön tárgyalásokat folytatott Washingtonban izraeli és szaúd-arábiai védelmi és hírszerzési vezetőkkel Iránról – közölték az ügyet ismerő források. Amerikai tisztviselők szerint Trump több forgatókönyvet mérlegel, de egyelőre nem hozott döntést egy esetleges iráni csapásról.

A magas infláció és az idei félidős választások miatt nem számítunk elhúzódó olajkínálati zavarokra. Ha mégis katonai akcióra kerül sor, az várhatóan célzott lesz, és igyekszik majd elkerülni Irán olajtermelő és exportinfrastruktúráját

– írták a JPMorgan elemzői Natasha Kaneva vezetésével.

A Citi elemzői szerint 70 százalék az esélye annak, hogy az Egyesült Államok és Izrael rövid távon visszafogott lépéseket tesz Iránnal szemben, például az olajszállító tankhajók lefoglalásával.

A JP Morgan számításai szerint januárban Kazahsztánban, Oroszországban és Venezuelában együttvéve napi 1,5 millió hordóval csökkent a kínálat. Az Egyesült Államokban tomboló sarkvidéki hideghullám a becslések alapján további napi 340 ezer hordóval fogta vissza a kitermelést ebben a hónapban.

Kazahsztán szerdán közölte, hogy fokozatosan újraindítja a hatalmas Tengiz olajmezőt, és egy héten belül teljes kapacitással kíván termelni, miután a hónap elején három megmagyarázatlan tűzeset mintegy 7,2 millió hordónyi kiesést okozott. Az orosz olajexportot kedvezőtlen időjárás hátráltatta, Venezuela pedig kénytelen volt visszafogni a termelést, miután az amerikai erők a hónap elején eltávolították hatalmából Nicolás Maduro elnököt.

