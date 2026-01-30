Nincs megállás, több évtizede nem látott szakadásban a pár napja még csúcson lévő eszköz

Az arany és az ezüst árfolyama az elmúlt évek legnagyobb zuhanását szenvedte el, miután a korábbi, rekordokat döntő rali hirtelen megfordult. Az arany egy ponton 8 százalékot esett, és 5000 dollár alá zuhant unciánként, 4977 dolláron is járt New Yorkban.
Frissítés: nem sokkal péntek este negyed 8 után már 10 százalékos eséssel 4760 dollár közelébe esett az árfolyam. Ekkora napi esésre az 1980-as évek óta nem volt példa.
Az ezüst több mint 30 százalékot veszített értékéből egyetlen napon belül, ami 2008 óta a legnagyobb napon belüli esésnek számít. Az ár 80,55 dollárig csúszott vissza este fél 8-ra.
A szélesebb fémpiacon a réz londoni jegyzése is közel 4 százalékkal esett, miután egy nappal korábban történelmi csúcsra, 14 ezer dollár fölé ugrott tonnánként.
A mostani korrekció egy rendkívül erős hónapot szakított meg: az arany januárban így is mintegy 18 százalékos pluszban áll, ami 1980 óta az egyik legerősebb havi teljesítmény lehet, az ezüst pedig az év eleje óta több mint 40 százalékkal drágult.
A ralit a befektetők menekülőeszköz-kereslete hajtotta, a deviza leértékelődéstől, a Fed függetlenségét érintő aggodalmaktól, a kereskedelmi konfliktusoktól és geopolitikai feszültségektől tartva. A dollár 0,6 százalékos erősödése azonban – Kevin Warsh Fed-elnökké jelölésének hírére – megtörte a lendületet.
A piaci mozgásokat az opciós piac is felerősítette a Bloomberg szerint. Az arany ETF-ekben, különösen az SPDR Gold Shares alapnál jelentős, 455 és 465 dolláros kötési árfolyamú opciós pozíciók jártak le, míg a Comex határidős piacon 5100, 5200 és 5300 dolláros strike szinteken volt számottevő nyitott állomány.
A hírügynökség szerint a technikai indikátorok már korábban túlvettséget jeleztek: az arany relatív erősség indexe (RSI) 90-es szintre emelkedett, ami évtizedek óta nem látott érték, és jóval a 70 feletti „túlvettségi” küszöb fölött van. Elemzők szerint a meredek emelkedés után a piac „profitrealizálási” alkalomra várt, és a Fed-elnök-jelölés híre szolgált katalizátorként a korrekcióhoz.
Mindez nem feltétlenül a trend végét jelenti, de azt jelzi, hogy a következő szakaszban az árfolyam inkább a piaci várakozások és a monetáris politika finomhangolásának függvényében alakulhat, mintsem egy egyirányú, lendületes rali folytatásaként.
Sok, még mindig a bikapiacra fogadó elemzői jegyzet azt emeli ki, hogy a 2024-es év kezdete óta az arany mindössze öt alkalommal zárt negatív hónapot, az idei évben pedig már több mint 16 százalékos pluszban jár, miközben a héten rövid időre 5600 dollár közelébe emelkedett, ami közel 30 százalékos éves drágulást jelentett volna.
Ráadásul bár most részben Kevin Warsh lehetséges kinevezésének híve nyugtatta meg a piacokat, és kezdték el a befektetők eladni a menedékeszközöket – így az aranyat és az ezüstöt –, épp a Fed élére jelölt személye hozhatja az újabb emelkedést: miatta a befektetők további amerikai kamatcsökkentéseket áraznak, akitől Donald Trump elnök támogatása miatt összességében lazább monetáris politikát várnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
