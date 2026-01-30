Olyasmire készül Elon Musk, amibe azonnal durván belehittek a piacok

A Reuters csütörtöki értesülései szerint a SpaceX az xAI mesterségesintelligencia-startuppal egyeztet egyesülésről, még a nagy dobásnak számító, az idénre tervezett tőzsdei bevezetés előtt.
A Bloomberg emellett arról is beszámolt, hogy a SpaceX a Teslával való összeolvadást is mérlegeli.
A Tesla részvényei pénteken több mint 5 százalékkal emelkedtek, miután kiderült, hogy a fúziókat tervezgeti a milliárdos.
Bár Musk vállalatai már most is szoros kapcsolatban állnak egymással, a Tesla befektetői régóta szorgalmazzák a további konszolidációt. Úgy vélik, hogy ha a különböző tevékenységeket egy ernyő alá vonnák, Musk jobban tudna az elektromosautó-gyártóra összpontosítani, miközben a Tesla mesterségesintelligencia- és robotikai vállalattá próbál átalakulni.
Musk ambiciózus célokat tűzött ki a Tesla elé: a tervek szerint 2026 végére az amerikai lakosság felének tenné elérhetővé az önvezető járműveket. Emellett az Optimus humanoid robot sorozatgyártását már az idei év végén elindítaná.
A befektetőket azonban aggasztja, hogy a Tesla ritkán tartja be a Musk által megadott határidőket. További bizonytalanságot okoz számukra, hogy az üzletember egyre aktívabban jelenik meg a politikában.
A héten a Tesla bejelentette, hogy 2 milliárd dollárt fektet az xAI-ba. A lépéstől az önvezetési és robotikai ambíciók felgyorsulását várják, miközben az elektromos autók alapüzletága gyengélkedik.
Tavaly a Tesla igazgatósága ezermilliárd dolláros javadalmazási csomagot jelentett be Musk számára, amelyet magas működési és piaci értékelési mérföldkövekhez kötöttek. Ezek között szerepel például a 8500 milliárd dolláros piaci kapitalizáció elérése is. A tervet a részvényesek jóváhagyták.
Musk korábban is összevont egyes vállalkozásokat: tavaly az xAI 45 milliárd dollárért felvásárolta az X-et, így hozzáférést szerzett a közösségi platform adataihoz és felhasználói bázisához. Az xAI ebben a hónapban 20 milliárd dollárt gyűjtött a legutóbbi finanszírozási körben, túlszárnyalva a 15 milliárd dolláros célt, így a startup értékelése elérte a 230 milliárd dollárt.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
