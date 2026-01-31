  • Megjelenítés
Nem kegyelmezett a piac: nagyot zuhant ma a Bitcoin
Befektetés

Nem kegyelmezett a piac: nagyot zuhant ma a Bitcoin

Portfolio
A Bitcoin árfolyama szombat délután meredeken, mintegy 7,1 százalékkal zuhanva 80 000 dollár alá esett. Ez 2025 áprilisa óta nem látott mélypontot jelent - számolt be a Bloomberg.

Az esés alacsony likviditás és gyenge vételi érdeklődés mellett következett be, tovább mélyítve azt a korrekciót, amely már több mint 30 százalékkal faragta le a világ legnagyobb kriptovalutájának értékét.

A Bitcoin ma a New York-i kereskedés során 7,1 százalékot veszített, és 78 159 dollárig esett.

BTC
A Bitcoin árfolyamának alakulása. Forrás: Trading View.

Más kriptovaluták még rosszabbul teljesítettek: az Ether több mint 10, a Solana pedig 11 százalékos mínuszba került. A CoinGecko adatai szerint a kriptopiac összértéke 24 óra alatt nagyjából 111 milliárd dollárral zsugorodott.

A mostani zuhanás hetek óta tartó gyenge teljesítményt tetéz.

Még több Befektetés

Olyasmire készül Elon Musk, amibe azonnal durván belehittek a piacok

Durrantott a Google, gyorsan lemészárolják a videojátékos cégek részvényeit

Nincs megállás, több évtizede nem látott szakadásban a pár napja még csúcson lévő eszköz

A Bitcoin sorra érzéketlen maradt olyan piaci fejleményekre, amelyek korábban támaszt adhattak volna az árfolyamnak. A dollár január nagy részében gyengült, mégsem javult a kriptopiaci hangulat. Az arany történelmi csúcsra emelkedése sem húzta magával a Bitcoint, és a nemesfémek pénteki esése sem terelte át érdemben a befektetői tőkét a kriptopiacra.

A vételi érdeklődés hiánya új kérdéseket vet fel a Bitcoin portfóliókban betöltött szerepével kapcsolatban. A kriptovalutát korábban egyszerre tekintették dinamikus növekedési eszköznek és az infláció elleni védelemnek, most azonban egyik funkcióját sem tölti be meggyőzően. A spot ETF-ekből továbbra is áramlik ki a pénz, a fokozódó geopolitikai kockázatok nem generálnak számottevő keresletet, a biztonságos menedéket kereső tőke pedig inkább a nemesfémekbe és a készpénzbe áramlik.

A Bitcoin és a kriptovaluták esésének hátterében vélhetően Kevin Warsh Fed-elnöki kinevezése állhat. A közgazdász a szűk jegybankmérleg feltétlen híve, így a regnálása alatt vélhetően folytatódó mennyiségi szigorítás elszívná a spekulatív tőkét a piacokról. Egy ilyen forgatókönyv legérzékenyebben a kriptoeszközöket érintené.

Kapcsolódó cikkünk

Megvan a Fed új elnöke? Tombol a piac

Trump bejelentette: korábbi válságbankár a Fed új elnöke

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elkezdődött: Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül
Megelégelték a magyar és EU-s birtokok támogatását - döntöttek a durva büntetésről
Durrantott a Google, gyorsan lemészárolják a videojátékos cégek részvényeit
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility