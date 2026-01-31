Nem kegyelmezett a piac: nagyot zuhant ma a Bitcoin

Az esés alacsony likviditás és gyenge vételi érdeklődés mellett következett be, tovább mélyítve azt a korrekciót, amely már több mint 30 százalékkal faragta le a világ legnagyobb kriptovalutájának értékét.

A Bitcoin ma a New York-i kereskedés során 7,1 százalékot veszített, és 78 159 dollárig esett.

A Bitcoin árfolyamának alakulása. Forrás: Trading View.

Más kriptovaluták még rosszabbul teljesítettek: az Ether több mint 10, a Solana pedig 11 százalékos mínuszba került. A CoinGecko adatai szerint a kriptopiac összértéke 24 óra alatt nagyjából 111 milliárd dollárral zsugorodott.

A mostani zuhanás hetek óta tartó gyenge teljesítményt tetéz.

A Bitcoin sorra érzéketlen maradt olyan piaci fejleményekre, amelyek korábban támaszt adhattak volna az árfolyamnak. A dollár január nagy részében gyengült, mégsem javult a kriptopiaci hangulat. Az arany történelmi csúcsra emelkedése sem húzta magával a Bitcoint, és a nemesfémek pénteki esése sem terelte át érdemben a befektetői tőkét a kriptopiacra.

A vételi érdeklődés hiánya új kérdéseket vet fel a Bitcoin portfóliókban betöltött szerepével kapcsolatban. A kriptovalutát korábban egyszerre tekintették dinamikus növekedési eszköznek és az infláció elleni védelemnek, most azonban egyik funkcióját sem tölti be meggyőzően. A spot ETF-ekből továbbra is áramlik ki a pénz, a fokozódó geopolitikai kockázatok nem generálnak számottevő keresletet, a biztonságos menedéket kereső tőke pedig inkább a nemesfémekbe és a készpénzbe áramlik.

A Bitcoin és a kriptovaluták esésének hátterében vélhetően Kevin Warsh Fed-elnöki kinevezése állhat. A közgazdász a szűk jegybankmérleg feltétlen híve, így a regnálása alatt vélhetően folytatódó mennyiségi szigorítás elszívná a spekulatív tőkét a piacokról. Egy ilyen forgatókönyv legérzékenyebben a kriptoeszközöket érintené.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ