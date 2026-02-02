  • Megjelenítés
Akkorát esett a tőzsde, hogy még a kereskedést is fel kellett függeszteni
Befektetés

Akkorát esett a tőzsde, hogy még a kereskedést is fel kellett függeszteni

Portfolio
Globális eladási hullámmal indul a hét a tőzsdéken. Dél-Korában pedig máris akkora esést láthattunk, hogy még a kereskedést is fel kellett függeszteni egy időre - írja a CNBC.

A dél-koreai irányadó részvényindexek hétfőn jelentős eséssel indították a hetet, és vezették a szélesebb régiós gyengülést.

A Kospi index több mint 4 százalékkal zuhant, míg a Kospi 200 határidős kontraktusai több mint 6 százalékos mínuszban vannak,

ami miatt a hatóságok ideiglenesen felfüggesztették a kereskedést.

K2I1!_2026-02-02_08-27-30

Az indexek nagy súlyú komponensei közül az SK Hynix 8,7 százalékkal,

000660_2026-02-02_08-28-10

a Samsung Electronics pedig 6,3 százalékkal esett.

005930_2026-02-02_08-28-34

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

