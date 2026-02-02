Akkorát esett a tőzsde, hogy még a kereskedést is fel kellett függeszteni

A dél-koreai irányadó részvényindexek hétfőn jelentős eséssel indították a hetet, és vezették a szélesebb régiós gyengülést.

A Kospi index több mint 4 százalékkal zuhant, míg a Kospi 200 határidős kontraktusai több mint 6 százalékos mínuszban vannak,

ami miatt a hatóságok ideiglenesen felfüggesztették a kereskedést.

Az indexek nagy súlyú komponensei közül az SK Hynix 8,7 százalékkal,

a Samsung Electronics pedig 6,3 százalékkal esett.

