Gigantikus pénzügyi manővert jelentett be a techóriás, nem örülnek a befektetők
Portfolio
Az Oracle közölte, hogy 2026-ban 45–50 milliárd dollárt kíván bevonni felhő-infrastruktúrája nagyszabású bővítésére, amelyet hitel- és tőkefinanszírozás kombinációjával tervez megvalósítani.

A Larry Ellison milliárdos által vezetett szoftvervállalat szerint a tervezett forrásbevonásra azért van szükség, hogy ki tudják szolgálni legnagyobb ügyfeleik, köztük az AMD, a Meta, az Nvidia, az OpenAI, a TikTok és az xAI növekvő igényeit.

A finanszírozás mintegy felét részvényhez kötött és törzsrészvény-kibocsátásokból fedeznék. Ide tartoznak a kötelezően átváltható elsőbbségi értékpapírok, valamint egy akár 20 milliárd dollár értékű tőkeprogram. A másik felét a tervek szerint 2026 elején kibocsátandó fedezetlen kötvényekből teremtenék elő.

Az elmúlt hetekben a befektetők aggodalommal figyelték az Oracle mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastrukturális beruházásainak felfutását.

Közben a vállalat adósságállománya folyamatosan nő, és egyre inkább az OpenAI-hoz kötődik, amely jelenleg nem nyereséges, és eddig nem részletezte, miként finanszírozná saját infrastruktúra-fejlesztéseit.

Az Oracle-t januárban kötvénytulajdonosok perelték be. A felperesek szerint azért szenvedtek veszteséget, mert a cég eltitkolta, hogy jelentős további adósságot lesz kénytelen felvenni mesterségesintelligencia-infrastruktúrája kiépítéséhez. Az Oracle adósságának nemteljesítése ellen védő hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS) költsége tavaly decemberben legalább ötéves csúcsra emelkedett.

A hír hatására több mint 3 százalékos mínuszban nyithat az Oracle, melynek árfolyama már közel 53 százalékkal került lejjebb a tavaly szeptemberi csúcsokhoz viszonyítva.

ORCL_2026-02-02_12-15-50

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

