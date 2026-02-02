Gigantikus pénzügyi manővert jelentett be a techóriás, nem örülnek a befektetők

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A Larry Ellison milliárdos által vezetett szoftvervállalat szerint a tervezett forrásbevonásra azért van szükség, hogy ki tudják szolgálni legnagyobb ügyfeleik, köztük az AMD, a Meta, az Nvidia, az OpenAI, a TikTok és az xAI növekvő igényeit.
A finanszírozás mintegy felét részvényhez kötött és törzsrészvény-kibocsátásokból fedeznék. Ide tartoznak a kötelezően átváltható elsőbbségi értékpapírok, valamint egy akár 20 milliárd dollár értékű tőkeprogram. A másik felét a tervek szerint 2026 elején kibocsátandó fedezetlen kötvényekből teremtenék elő.
Az elmúlt hetekben a befektetők aggodalommal figyelték az Oracle mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastrukturális beruházásainak felfutását.
Közben a vállalat adósságállománya folyamatosan nő, és egyre inkább az OpenAI-hoz kötődik, amely jelenleg nem nyereséges, és eddig nem részletezte, miként finanszírozná saját infrastruktúra-fejlesztéseit.
Az Oracle-t januárban kötvénytulajdonosok perelték be. A felperesek szerint azért szenvedtek veszteséget, mert a cég eltitkolta, hogy jelentős további adósságot lesz kénytelen felvenni mesterségesintelligencia-infrastruktúrája kiépítéséhez. Az Oracle adósságának nemteljesítése ellen védő hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS) költsége tavaly decemberben legalább ötéves csúcsra emelkedett.
A hír hatására több mint 3 százalékos mínuszban nyithat az Oracle, melynek árfolyama már közel 53 százalékkal került lejjebb a tavaly szeptemberi csúcsokhoz viszonyítva.
