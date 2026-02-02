  • Megjelenítés
Hatalmas bejelentést tett Donald Trump!
Befektetés

Hatalmas bejelentést tett Donald Trump!

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök 12 milliárd dolláros induló tőkével stratégiailag kritikus ásványi anyagokból álló készlet létrehozását készíti elő – közölte egy, a terveket ismerő kormányzati tisztviselő.

A beruházás oroszlánrészét, 10 milliárd dollárt az amerikai Export–Import Bank (EXIM) biztosít tizenöt éves futamidejű hitel formájában, amelyről az intézmény igazgatótanácsa hétfőn szavaz.

A Project Vault névre keresztelt kezdeményezés magántőkét is bevon. Célja, hogy kritikus ásványi anyagokat – köztük lítiumot, nikkelt és ritkaföldfémeket – vásároljon fel és halmozzon fel készletként az amerikai autógyártók, technológiai vállalatok és más feldolgozóipari szereplők számára.

Ezek az anyagok nélkülözhetetlenek az elektromos járművek gyártásától a csúcstechnológiás fegyverrendszerekig.

Washington régóta küzd azzal, hogy Kína ármanipulációval szorítja ki az amerikai bányavállalatokat a piacról. A most bejelentett készletezési program erre a kihívásra kíván választ adni, és mérsékelni igyekszik az ellátási láncok sebezhetőségét.

A hírre emelkedett a ritkaföldfém-kitermeléssel foglalkozó vállalatok, így az MP Materials és a USA Rare Earth részvényeinek árfolyama is feljebb került.

Trump hétfőn Mary Barrával, a General Motors vezérigazgatójával, valamint Robert Friedland bányászmilliárdossal is találkozik. Ők a kritikus ásványok termelői és felhasználói oldalát egyaránt képviselik.

A nyersanyagok beszerzését a Hartree Partners, a Traxys North America és a Mercuria Energy Group kereskedelmi cégek végzik majd.

A készlet a ritkaföldfémeken túl más, stratégiai jelentőségű, erősen ingadozó árú elemeket is tartalmazni fog.

A tisztviselő elmondása szerint a projekt az amerikai autóipart úgy segíti, hogy közben nem terheli plusz kockázattal a vállalatok mérlegét. A rendszert egy Costco-tagsághoz hasonlította: a résztvevők nagy tételben, kedvezőbb feltételek mellett vásárolhatnak. További cél egy hatvannapos vészhelyzeti tartalék felépítése; a készletezés egy része már meg is kezdődött.

A projekthez végrehajtó testületet állítanak fel, amelyben az EXIM Bank is igazgatósági helyet kap.

Múlt hónapban republikánus és demokrata törvényhozók közösen nyújtottak be egy javaslatot egy 2,5 milliárd dolláros kritikus ásványi anyag-készlet létrehozására. A tervezett program célja a piaci árak stabilizálása és a hazai bányászat ösztönzése lenne.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

