Itt a lista, ezek a befektetések eddig az év legjobbjai

Még csak egy hónap telt el a 2026-os évből, de ez a néhány hét is bőven hozott izgalmas eseményeket a tőkepiacokon. A geopolitikai feszültségekről szóló hírek továbbra is erőteljesen jelen vannak, miközben a gyorsjelentési szezon az egyedi papírokban okoz nagy mozgásokat, a nyersanyagpiaci rali pedig történelmi korrekciót hozott az aranynál és az ezüstnél. Az elmúlt napokban az új Fed-elnök bejelentése hozott nagy fordulatot a nemzetközi piacokon, itthon pedig a Mol szerbiai üzelete hozott kiemelkedő árfolyamemelkedést. Megnéztük, hogy a fontosabb tőkepiaci eszközök melyekben hozott izgalmas sztorikat a 2026-os év.