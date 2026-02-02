  • Megjelenítés
Jön a mészárlás a munkaerőpiacon a mesterséges intelligencia miatt? – Jó hírt kaptak az állásukat féltők
Jön a mészárlás a munkaerőpiacon a mesterséges intelligencia miatt? – Jó hírt kaptak az állásukat féltők

Portfolio
Az amerikai Gartner üzleti tanácsadó cég szerint 2027-re a mesterséges intelligencia (MI) miatt létszámcsökkentést végrehajtó vállalatok újra felveszi majd a hasonló feladatokat ellátó alkalmazottakat, csak éppen más nevet viselő munkakörökben – olvasható a Gartner közleményében.

Kathy Ross, a Gartner ügyfélszolgálati és támogatási részlegének vezető elemzője szerint bár az MI miatti létszámleépítések felkeltették a figyelmet, a valóság ennél sokkal bonyolultabb.

A legutóbbi létszámleépítéseket nem csupán az automatizálás, hanem az általánosabb gazdasági körülmények is befolyásolták. Ahogy a szervezetek szembesülnek az MI korlátaival és a növekvő ügyféligényekkel, újra be kell fektetniük a humán tőkébe a szolgáltatásminőség és a növekedés fenntartása érdekében

– fogalmazott.

Emily Potosky, a Gartner ügyfélszolgálati és ügyféltámogatási részlegének kutatási igazgatója hozzátette:

Az MI egyszerűen még nem elég érett ahhoz, hogy teljes mértékben helyettesítse az emberi ügynökök által nyújtott szakértelmet, empátiát és ítélőképességet. Kizárólag a mesterséges intelligenciára támaszkodni most még korai lenne, és nem kívánt következményekhez vezethet.

A Gartner ügyfélszolgálati vezetők körében végzett tavaly októberi felméréséből kiderült, hogy csak 20 százalékuk csökkentette ténylegesen a dolgozóik számát a mesterséges intelligencia miatt.

