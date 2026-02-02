Napokon belül jöhet a bejelentés: Elon Musk lépése boríthatja a piacot

A Bloombergnek nyilatkozó, az ügylet részleteit ismerő források szerint a rakéta- és műholdas cég, valamint a mesterséges intelligenciára fókuszáló vállalat egyes befektetőit már tájékoztatták a tervekről.

A megállapodást akár már ezen a héten bejelenthetik, bár a tárgyalások elhúzódhatnak, sőt az üzlet akár teljesen meghiúsulhat.

Az összeolvadás a világ két legnagyobb magántulajdonban lévő vállalatát egyesítené. Az xAI szeptemberben mintegy 200 milliárd dolláros értékelés mellett vont be friss tőkét, míg a SpaceX decemberben körülbelül 800 milliárd dolláros cégértékelésen tervezett részvényeladást.

Az egyesítés fő mozgatórugója a mesterséges intelligencia csillapíthatatlan tőkeéhsége: az xAI a becslések szerint havonta nagyjából 1 milliárd dollárt éget el.

Ez arra késztette Muskot, hogy összemossa a vállalatok közötti határokat, közös tőkepoolt hozzon létre, és újragondolja, érdemes-e külön tartani nagyszabású projektjeit.

Az egyesített birodalom irányításában Musknak várhatóan Gwynne Shotwell, a SpaceX régóta hivatalban lévő elnöke és operatív igazgatója is kulcsszerepet játszhat.

Musk októberben Anthony Armstrongot, a Morgan Stanley korábbi vezetőjét nevezte ki az xAI pénzügyi igazgatójává. Armstrong ugyanebben a pozícióban dolgozik az X-nél is, és korábban részt vett Musk 44 milliárd dolláros Twitter-felvásárlásának lebonyolításában.

A veszteséges, de gyorsan növekvő mesterségesintelligencia-startup és az érettebb SpaceX összevonásával Musk az űrbe telepített adatközpontokról szóló vízióját is kézzelfoghatóbbá teheti.

A SpaceX egy pénteki beadvány szerint engedélyt kért akár 1 millió műhold Föld körüli pályára állítására.

A SpaceX – amely egyes becslések szerint akár 1500 milliárd dolláros értékelésű tőzsdei bevezetésre készülhet – korábban a Teslával való egyesülés lehetőségét is napirendre tűzte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ