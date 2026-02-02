Óriásira nőtt az érdeklődés a katasztrófakötvények iránt, két számjegyű hozamot is el lehet érni velük

Az úgynevezett CAT-kötvények kibocsátása 2025-ben 25,6 milliárd dollárra emelkedett az Artemis.bm adatai szerint. Ez 45 százalékkal haladja meg a 2024-es, 17,7 milliárd dolláros csúcsot. A 122 lezárt tranzakció szintén felülmúlta a 2023-as, 95-ös rekordot, ráadásul
15 új kibocsátó is megjelent a piacon.
Andy Palmer, a Swiss Re biztosításalapú értékpapírokért felelős vezetője a CNBC-nek elmondta: senki sem számított ekkora kibocsátásra, az eredmény figyelemreméltó. "Bármilyen szempontból nézzük, a piac növekszik. Nagyobb ügyleteket látunk, új kibocsátók jelennek meg, és a kockázatok köre is jelentősen bővül" – tette hozzá.
A CAT-kötvényeket az 1990-es években hozták létre annak érdekében, hogy a biztosítók természeti katasztrófák – például hurrikánok vagy földrengések – esetén alternatív finanszírozási forráshoz jussanak. Lényegük, hogy a biztosítók a szélsőséges események okozta
potenciális veszteségek kockázatát átruházzák a befektetőkre, cserébe pedig tőkét kapnak a kárigények kifizetéséhez.
Katasztrófa hiányában a CAT-kötvények részvényszerű hozamot kínálnak viszonylag alacsony volatilitás és a hagyományos tőkepiacokkal való alacsony korreláció mellett. Az eszközosztály térnyerése egybeesik azzal, hogy a klímaválság miatt egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak a szélsőséges időjárási események. Az elmúlt hetekben téli vihar okozott áramkimaradásokat az Egyesült Államokban, súlyos árvizek pusztítottak Mozambikban és Dél-Afrikában, Délkelet-Ausztráliát pedig hőhullám sújtotta.
Palmer szerint a CAT-kötvényügyletek mintegy 60 százaléka hároméves futamidejű, és a befektetők várhatóan megújítják a 2026-ban lejáró szerződéseket. A 2023-as, 15,6 milliárd dolláros kibocsátás egyfajta padlót jelenthetett, az idei kibocsátás pedig akár 20 milliárd dollárra is emelkedhet. Ez ugyan elmaradna a tavalyi csúcstól, de így is a második legerősebb év lenne a piacon.
Steve Evans, az Artemis.bm főszerkesztője szerint a befektetői érdeklődés továbbra is erős.
2025 már a harmadik egymást követő év volt, amikor számos CAT-kötvényalap kétszámjegyű hozamot ért el.
Bár idén eddig csak 683 millió dollárnyi kibocsátást regisztráltak, több mint 2 milliárd dollárnyi ügylet vár lezárásra a következő hetekben.
Bob Smith, az austini Sage Advisory Services befektetési igazgatója szerint a CAT-kötvények kiváló diverzifikációs lehetőséget kínálnak. "A modern portfólióelmélet lényege a diverzifikáció, és jelenleg ez a legjobb eszköz ennek eléréséhez" – fogalmazott.
Nem mindenki ilyen derűlátó. A Fitch Ratings elemzői ugyan további növekedést várnak 2026-ban, de figyelmeztetnek a növekvő tőkenyomásra. Szerintük az új kibocsátók megjelenése és a lefedett kockázatok – köztük a tűzvész, a kiberkockázatok és a felelősségbiztosítási kockázatok – bővülése fenn fogja tartani a keresletet. A befektetők várhatóan visszaforgatják tavalyi hozamaikat a piacra, ami növeli a rendelkezésre álló tőkét és nyomás alá helyezi a hozamokat – ám ezek más eszközosztályokhoz képest várhatóan továbbra is vonzók maradnak.
A címlapkép illusztráció.
