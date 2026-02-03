Beijedtek a tőzsdéken: egyetlen bejelentés miatt szakadnak a szoftvercégek részvényei

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A RELX és a Wolters Kluwer, amelyek mindketten szakmai elemzéseket és jogi információs szolgáltatásokat kínálnak, egyaránt több mint 10 százalékot veszítettek értékükből. Más szoftvercégek részvényei is gyengélkedtek:

az Experian 9 százalékot esett, míg a London Stock Exchange Group, a Thomson Reuters, a Legalzoom.com és a FactSet Research Systems egyaránt körülbelül 10 százalékot vagy annál is többet bukott.

Az iShares technológiai szoftvereket követő ETF-je 4,4 százalékkal gyengült, a UBS által összeállított, európai részvényekből álló, MI által veszélyeztetettnek minősített kosár pedig közel 7 százalékkal zuhant.

Az Anthropic egy azon mesterségesintelligencia-startupok közül, amelyek kifejezetten a jogi iparág számára fejlesztenek eszközöket. Már jóval az Anthropic mostani bővítése előtt is számos startup – köztük a Legora és a Harvey AI – árasztotta el a jogi MI-piacot olyan megoldásokkal, amelyeket az ügyvédek rutinszerű feladatainak kiváltására hirdetnek.

A befektetők immár több mint két éve jelentős összegeket irányítanak jogi MI-termékekbe. A Harvey AI-t tavaly 5 milliárd dollárra értékelték, míg a Legora 1,8 milliárd dolláros cégértékelés mellett vont be friss tőkét.

Az Anthropic azonban speciális helyzetben van, mivel saját, az egyes iparágak igényeire szabható alapmodelleket fejleszt. Az MI-ökoszisztémában betöltött szerepe mint meghatározó modellfejlesztő egyedülálló előnyt ad számára: egyszerre jelenthet fenyegetést a hagyományos jogi hír- és adatszolgáltatókra, valamint a jogi MI-startupokra. Az olyan cégek, mint a Legora, éppen az Anthropichoz hasonló fejlesztők alapmodelljeire támaszkodnak.

Az Anthropic weboldalán elérhető bővítmény a cég állítása szerint képes automatizálni a szerződések átvizsgálását és a jogi összefoglalók készítését. "Minden kimenet ellenőrzését engedéllyel rendelkező ügyvédnek kell elvégeznie" – olvasható az oldalon.

A szoftveripart fenyegető kockázatokkal kapcsolatos aggodalmak már hónapok óta gyűrűznek, az Anthropic januárban bemutatott Claude Cowork eszköze pedig tovább erősítette a zavaroktól való félelmet. A múlt héten a videojáték-fejlesztő vállalatok részvényei is nyomás alá kerültek, miután az Alphabet elkezdte bevezetni Project Genie nevű fejlesztését, amely szöveges vagy képi utasítások alapján képes magával ragadó virtuális világokat létrehozni.

Az amerikai tőzsdén jegyzett szoftvercégek közül az idei gyorsjelentési szezonban eddig csupán a vállalatok 71 százaléka múlta felül a bevételi várakozásokat – derül ki a Bloomberg adataiból. Ez lényegesen elmarad a technológiai szektor egészére jellemző, mintegy 85 százalékos aránytól.

