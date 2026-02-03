  • Megjelenítés
Cáfolja az Nvidia, hogy konfliktusba kerültek volna az OpenAI-jal
Az Nvidia megerősítette, hogy részt vesz az OpenAI következő tőkebevonási körében, és azt is fontolgatja, hogy a startup tőzsdei bevezetésénél is beszálló befektető legyen.

Jensen Huang vezérigazgató a CNBC-nek adott keddi interjújában elmondta, hogy az Nvidia befekt az OpenAI soron következő tőkebevonásába, és a későbbi tőzsdei bevezetésnél (IPO) is vizsgálja a részvétel lehetőségét.

Huang megerősítette, hogy a befektetési tervek az ütemezésnek megfelelően haladnak, noha a közelmúltban olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a megállapodás elakadt.

A chipgyártó már tavaly szeptemberben jelezte, hogy akár 100 milliárd dollárt is hajlandó az OpenAI-ba fektetni.

Huang úgy fogalmazott: „befektetünk a következő körben, ez nem kérdés. Semmi dráma nincs, minden a tervek szerint halad".

A Reuters hétfői értesülései szerint ugyanakkor az OpenAI elégedetlen az Nvidia legújabb mesterségesintelligencia-chipjeivel, és már tavaly óta alternatív megoldásokat keres. Ez bonyolíthatja a kapcsolatot a mesterségesintelligencia-ipar két legmeghatározóbb szereplője között.

Kapcsolódó cikkünk

Ez aztán a hidegzuhany az Nvidiának - Elégedetlen bizonyos chipekkel az OpanAI

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

