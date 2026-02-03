Döbbenetes húzás a magyar profiktól: minden pénzt betoltak egyetlen befektetésbe

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a január végi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben kilenc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.
Pozitív hangulatban indult a 2026-os év a tőzsdéken, de a geopolitikai viharfelhők óvatosságra intik a befektetőket – mutatnak rá a hazai portfóliómenedzserek januári elemzéseikben. Miközben a nemesfémek szárnyaltak, és egyelőre az AI-mánia is kitart,
Amerika külpolitikai "manőverei" (Grönland, Venezuela) alaposan megingatták a piacok bizalmát.
Jól indult az év első hónapja a részvénypiacokon, a vezető indexek tovább tudtak emelkedni, több esetben új történelmi csúcsokat döntve. A feltörekvő piacok vitték el a prímet, de Európa is jól állta a sarat, sőt, felülteljesítette az amerikai versenytársakat. A tengerentúli tőzsdéken kettősség látszik: a technológiai szektor AI-vezérelt ralija új csúcsokra húzta az indexeket, ugyanakkor az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatban egyre több a szkeptikus hang. Mindenesetre a növekedést egyelőre ezek a beruházások hajtják, és a szektorban várható túlberuházási sokk talán nem az idei év problémája lesz.
A monetáris politika terén a Fed – a várakozásoknak megfelelően – nem nyúlt a kamatokhoz januárban. A piaci szereplők jelenleg egy-két kisebb vágást áraznak az idei évre, a hozamgörbe laposodása pedig a rövid távú kamatcsökkentési várakozások kiárazódását tükrözi. Ezzel szemben az Európai Központi Bank (EKB) "tartási" üzemmódban van, miközben a tavalyi kamatvágások hatása késleltetve már segíti a fogyasztást és a beruházásokat.
Japánban különösen nagy izgalmakat hozott a múlt hónap, rekordszintekre emelkedtek a kötvényhozamok.
A hónap legfigyelemreméltóbb eseményeit azonban nem a jegybankok vagy piaci szereplők, hanem az agresszív amerikai külpolitikai törekvések okozták. Donald Trump lépései – Maduro venezuelai elnök szabályos elrablása és a helyi olajkészletek feletti kontroll megszerzése, valamint Grönland tulajdonlásának kérdése – nagyfokú bizonytalanságot szültek. Ez a "politikai kockázati prémium" látványosan megmutatkozott a dollár gyengülésében, a befektetők elfordulnak a zöldhasútól, és a biztonságos menedékként (safe haven) funkcionáló nemesfémekbe menekülnek. Az arany és az ezüst robbanásszerű ralival ért el új csúcsokat, ami egyértelmű jele a bizalmi válságnak.
Európában eközben vegyes a kép: a nyugati indexek mérsékelt emelkedése mellett a kelet-európai piacok rendkívül erősen kezdték az évet, köszönhetően a megemelt profitvárakozásoknak. Az euró erősödése a dollárral szemben ugyanakkor fejtörést okoz az exportőröknek, amit az EU új szabadkereskedelmi megállapodásokkal (például dél-amerikai országokkal és Indiával) igyekszik ellensúlyozni.
A hazai tőkepiacon nyugalmasan telt a január, a BUX index szépen menetelt felfelé – ebben nagy szerepet játszott a MOL szerbiai terjeszkedésének híre is. A magyar állampapírok piacán a hozamok csökkentek, a 10 éves benchmark 6,5% körül stabilizálódott. A forintot illetően továbbra is nagy kérdés a költségvetési hiány alakulása, és a portfóliómenedzserek szerint a regionális devizák esetleges gyengülése is komoly kockázati tényezőt jelent a befektetők számára.
A januári események hatására a portfóliómenedzserek lényeges változtatásokat eszközöltek az előző hónap végi, a Portfolio által nyomon követett közös (egyenlő súlyozású) modellportfólión.
A részvények hatalmas népszerűségre tettek szert, több mint 2 százalékponttal 37%-ra ugrott a súlyuk, ami négy éves csúcs.
Az ide irányított tőke főként a "száraz puskaporból", azaz a pénzpiaci eszközökből érkezett (melynek súlyát 2 százalékponttal csökkentették), de az abszolút hozamú stratégia súlya is csökkent. A részvények eszközosztályán belüli rotáció eredményeképpen a fejlett piaci (különösen az amerikai) részvények kicsit hátrébb szorultak, a fejlődő piaciak pedig nagyot léptek előre januárban.
A portfóliómenedzserek mostani döntése alapján még tovább növekedett a kockázatvállalási kedv: az aktuális közös portfólióban a fejlett piaci részvények őrzik vezető pozíciójukat (jelenlegi súlyuk 18,8%), a második helyre a magyar kötvények futottak be (15,3%). A harmadik és negyedik helyet a nemzetközi kötvénykitettség (15,2%), illetve az abszolút hozamú stratégia (11,7%) foglalják el. Említést érdemelnek a fejlődő piaci részvények, amelyek nagy növekedéssel közel 6%-os részaránnyal büszkélkedhetnek.
A közös portfólió a nagy eszközkategóriákat tekintve most 10%-ban pénzpiaci kitettségből áll, ami közel egy éves minimum. A kötvénysúly továbbra is felettébb alacsony szinten, 31%-on áll, a részvények részaránya pedig 37%-ra ugrott.
Az alternatív befektetések tartását jelenleg 23%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek – igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.
A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. A január végi pillanatkép szerint
a portfóliómenedzserek 47,6%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget,
ez szemmel látható növekedés a múlt havi szinthez képest, és fél éves csúcsot takar. A profik jelenleg a múlt havinál enyhén nagyobb arányban, 27,3%-ban tartanák euróban a pénzt, a dolláros kitettségből viszont látványosan visszavágtak, egy hónap alatt csaknem 1 százalékponttal csökkentették a részarányát. Az egyéb devizás (például japán jen) kitettség ajánlott súlya csökkent, jelenleg 9,1%.
A pontosabb képhez érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlók az alábbi linkeken közvetlenül is elérhetők:
- K&H: továbbra is felülsúlyozzuk Amerikát
- Hold: ijesztő a forint short
- Equilor Alapkezelő: EM rally januárban
- Amundi: ebből könnyen lehet AI-túlberuházás
- VIG: Fokozódó geopolitikai kockázatok, új tőzsdei csúcsok
- Accorde: csökkentjük a régiós kitettséget
- OTP: alacsonyan tartjuk az amerikai kitettségünket
- MBH: nagyobb súlyt kapnak a részvények
- Gránit: Amerika kárára növeljük a régiós részvénykitettséget
A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Óriási bajba került Orbán Viktor szövetségese
Pártszakadás fenyeget a Matteo Salvini vezette Ligában.
Váratlan bejelentés: óriási árcsökkentés jön az amerikai boltokban, több fontos terméket érint
Erre kevesen számítottak.
Az IMF ítéletet mondott: veszélyes útra lépett a régió egyik vezető országa
Túlszaladhat a hiány.
Harold James: Az Egyesült Államok úgy süllyed el, mint a Titanic
A kapitány tehetetlenül dühöng.
Döbbenetes húzás a magyar profiktól: minden pénzt betoltak egyetlen befektetésbe
Egy piacot viszont megbüntettek.
Ilyen időjárási poklot még nem látott a világ – Megszólalt a WMO is
Világszerte megbolondult az időjárás.
Csütörtöktől új korszak kezdődik: az utolsó korlát is eltűnik két nagyhatalom nukleáris arzenálja előtt
Trump bejelentette, hogy elengedi a START szerződést.
Meglepetésszerűen javult a magyar háztartások fizetőképessége
Megjelent az Intrum fizetőképességi indexe.
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!