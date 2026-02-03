Döbbenetes húzás a magyar profiktól: minden pénzt betoltak egyetlen befektetésbe

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Hiába a Donald Trump által vezérelt, példátlanul mozgalmas januári geopolitikai eseménysorozat, a tőkepiacok köszönik szépen, jól vannak: meneteltek a részvények és a nyersanyagok is, a befektetők körében általános optimizmus uralkodik – írják januári portfólióajánlóikban a magyar alapkezelők képviselői. A portfóliómenedzserek szerint számos jel óvatosságra ad okot, de egyelőre nem látszik jobb stratégia annál, mint jelentős részvénykitettségben ülni, ennek megfelelően négy éves csúcsra emelkedett a részvények súlya a Portfolio által nyomon követett közös modellportfólióban. A forint háza táján szintén nagyfokú optimizmus alakult ki, fél éves csúcsra emelkedett a hazai devizás kitettség a profik portfóliójában.

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a január végi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben kilenc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Pozitív hangulatban indult a 2026-os év a tőzsdéken, de a geopolitikai viharfelhők óvatosságra intik a befektetőket – mutatnak rá a hazai portfóliómenedzserek januári elemzéseikben. Miközben a nemesfémek szárnyaltak, és egyelőre az AI-mánia is kitart,

Amerika külpolitikai "manőverei" (Grönland, Venezuela) alaposan megingatták a piacok bizalmát.

Jól indult az év első hónapja a részvénypiacokon, a vezető indexek tovább tudtak emelkedni, több esetben új történelmi csúcsokat döntve. A feltörekvő piacok vitték el a prímet, de Európa is jól állta a sarat, sőt, felülteljesítette az amerikai versenytársakat. A tengerentúli tőzsdéken kettősség látszik: a technológiai szektor AI-vezérelt ralija új csúcsokra húzta az indexeket, ugyanakkor az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatban egyre több a szkeptikus hang. Mindenesetre a növekedést egyelőre ezek a beruházások hajtják, és a szektorban várható túlberuházási sokk talán nem az idei év problémája lesz.

A monetáris politika terén a Fed – a várakozásoknak megfelelően – nem nyúlt a kamatokhoz januárban. A piaci szereplők jelenleg egy-két kisebb vágást áraznak az idei évre, a hozamgörbe laposodása pedig a rövid távú kamatcsökkentési várakozások kiárazódását tükrözi. Ezzel szemben az Európai Központi Bank (EKB) "tartási" üzemmódban van, miközben a tavalyi kamatvágások hatása késleltetve már segíti a fogyasztást és a beruházásokat.

Japánban különösen nagy izgalmakat hozott a múlt hónap, rekordszintekre emelkedtek a kötvényhozamok.

A hónap legfigyelemreméltóbb eseményeit azonban nem a jegybankok vagy piaci szereplők, hanem az agresszív amerikai külpolitikai törekvések okozták. Donald Trump lépései – Maduro venezuelai elnök szabályos elrablása és a helyi olajkészletek feletti kontroll megszerzése, valamint Grönland tulajdonlásának kérdése – nagyfokú bizonytalanságot szültek. Ez a "politikai kockázati prémium" látványosan megmutatkozott a dollár gyengülésében, a befektetők elfordulnak a zöldhasútól, és a biztonságos menedékként (safe haven) funkcionáló nemesfémekbe menekülnek. Az arany és az ezüst robbanásszerű ralival ért el új csúcsokat, ami egyértelmű jele a bizalmi válságnak.

Európában eközben vegyes a kép: a nyugati indexek mérsékelt emelkedése mellett a kelet-európai piacok rendkívül erősen kezdték az évet, köszönhetően a megemelt profitvárakozásoknak. Az euró erősödése a dollárral szemben ugyanakkor fejtörést okoz az exportőröknek, amit az EU új szabadkereskedelmi megállapodásokkal (például dél-amerikai országokkal és Indiával) igyekszik ellensúlyozni.

A hazai tőkepiacon nyugalmasan telt a január, a BUX index szépen menetelt felfelé – ebben nagy szerepet játszott a MOL szerbiai terjeszkedésének híre is. A magyar állampapírok piacán a hozamok csökkentek, a 10 éves benchmark 6,5% körül stabilizálódott. A forintot illetően továbbra is nagy kérdés a költségvetési hiány alakulása, és a portfóliómenedzserek szerint a regionális devizák esetleges gyengülése is komoly kockázati tényezőt jelent a befektetők számára.

A januári események hatására a portfóliómenedzserek lényeges változtatásokat eszközöltek az előző hónap végi, a Portfolio által nyomon követett közös (egyenlő súlyozású) modellportfólión.

A részvények hatalmas népszerűségre tettek szert, több mint 2 százalékponttal 37%-ra ugrott a súlyuk, ami négy éves csúcs.

Az ide irányított tőke főként a "száraz puskaporból", azaz a pénzpiaci eszközökből érkezett (melynek súlyát 2 százalékponttal csökkentették), de az abszolút hozamú stratégia súlya is csökkent. A részvények eszközosztályán belüli rotáció eredményeképpen a fejlett piaci (különösen az amerikai) részvények kicsit hátrébb szorultak, a fejlődő piaciak pedig nagyot léptek előre januárban.

A portfóliómenedzserek mostani döntése alapján még tovább növekedett a kockázatvállalási kedv: az aktuális közös portfólióban a fejlett piaci részvények őrzik vezető pozíciójukat (jelenlegi súlyuk 18,8%), a második helyre a magyar kötvények futottak be (15,3%). A harmadik és negyedik helyet a nemzetközi kötvénykitettség (15,2%), illetve az abszolút hozamú stratégia (11,7%) foglalják el. Említést érdemelnek a fejlődő piaci részvények, amelyek nagy növekedéssel közel 6%-os részaránnyal büszkélkedhetnek.

A közös portfólió a nagy eszközkategóriákat tekintve most 10%-ban pénzpiaci kitettségből áll, ami közel egy éves minimum. A kötvénysúly továbbra is felettébb alacsony szinten, 31%-on áll, a részvények részaránya pedig 37%-ra ugrott.

Az alternatív befektetések tartását jelenleg 23%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek – igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.

A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. A január végi pillanatkép szerint

a portfóliómenedzserek 47,6%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget,

ez szemmel látható növekedés a múlt havi szinthez képest, és fél éves csúcsot takar. A profik jelenleg a múlt havinál enyhén nagyobb arányban, 27,3%-ban tartanák euróban a pénzt, a dolláros kitettségből viszont látványosan visszavágtak, egy hónap alatt csaknem 1 százalékponttal csökkentették a részarányát. Az egyéb devizás (például japán jen) kitettség ajánlott súlya csökkent, jelenleg 9,1%.

A pontosabb képhez érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről.

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

