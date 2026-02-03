Drámai zuhanás a tőzsdén: a csodaszer gyártója váratlan bejelentést tett

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A dán Novo Nordisk részvényei kedden 11 százalékot estek magyar idő szerint koraestig, miután a vállalat közölte:

2026-ban az árbevétel 5–13 százalékos visszaesésére számít.

A társaság az előrejelzést a 2025-ös teljes éves számok közzétételekor ismertette, még a szerdára várt negyedéves jelentés előtt. Tavaly az értékesítés 10 százalékkal, az üzemi eredmény 6 százalékkal nőtt, ami megfelelt a korábbi vállalati iránymutatásnak, de az új prognózis már érdemi lassulást jelez. A cég közlése szerint a kilátások „a nemzetközi működésen belüli növekedést és az amerikai üzletágon belüli értékesítéscsökkenést” tükrözik.

A súlycsökkentő szerek piacán a vezető szerepért folyó verseny éleződése jelentős nyomást gyakorol a vállalatra. A 2025-ben 46,5 százalékot eső részvényárfolyamot korábbi profitfigyelmeztetések, vezetői változások és az erősödő verseny húzta le, bár a papír azóta részben korrigált, miután a cég elsőként dobott piacra szájon át szedhető GLP-1 típusú elhízás elleni készítményt az Egyesült Államokban. A vállalat az orális Wegovy sikerére és a következő generációs injekciós készítményre, a CagriSemára építve próbálja visszaszerezni amerikai piaci részesedését a rivális Eli Lillyvel szemben, amely 2026 első felében saját fogyókúrás tablettát készül bevezetni.

A kilátásokat tovább rontja, hogy a semaglutid – a Wegovy és az Ozempic hatóanyaga – több piacon, köztük Kanadában, Brazíliában és Kínában 2026-ban elveszíti kizárólagosságát, miközben az Egyesült Államokban erősödik az árverseny.

Elemzők szerint az elmúlt évek kétszámjegyű bővülése után az idei növekedés egyszámjegyűre lassulhat. A Barclays szerint az új előrejelzés további leminősítésekhez vezethet, ugyanakkor „tisztulási pontot” is jelenthet a piacon, mivel a befektetők egy része az amerikai orális Wegovy-bevezetésre és az injekciós termék esetleges volumenfordulatára építve új beszállási lehetőséget láthat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ