  • Megjelenítés
Elit klubhoz csatlakozott a Walmart
Befektetés

Elit klubhoz csatlakozott a Walmart

Portfolio
A Walmart a mai kereskedésben átlépte az ezer milliárd dolláros piaci értéket, ezzel belépett abba a szűk körbe, amelyet eddig szinte kizárólag technológiai vállalatok alkottak - írta meg a CNBC.

A Walmart tőzsdei kapitalizációja ma meghaladta az 1000 milliárd dollárt,

amivel a kiskereskedelmi óriás bekerült abba az exkluzív klubba, amelyet eddig jórészt technológiai vállalatok uraltak.

Az amerikai kiskereskedelmi óriás Walmart részvényei az elmúlt egy évben több mint 24 százalékkal emelkedtek, 2026-ban pedig eddig 11 százalékos pluszban vannak. Ezzel érezhetően felülteljesíti az S&P 500 indexet, amely ugyanezekben az időszakokban 16, illetve 2 százalékos növekedést ért el.

A látványos árfolyam-emelkedés mögött a digitális üzletágak bővülése és az új vásárlók megszerzése áll. A vállalat az elmúlt években tudatosan a harmadik feles piactér, valamint a hirdetési üzletág fejlesztésére összpontosított. Ezek a tevékenységek jóval magasabb haszonkulcsot biztosítanak, mint a hagyományos bolti értékesítés.

Még több Befektetés

Beijedtek a tőzsdéken: egyetlen bejelentés miatt szakadnak a szoftvercégek részvényei

Végre kiderült, ki lesz a Walt Disney vezetője

Döbbenetes húzás a magyar profiktól: minden pénzt betoltak egyetlen befektetésbe

Az online platform felfuttatásával a Walmart lényegében az Amazon stratégiáját követi. Technológiai ambícióit az is jelzi, hogy

a vállalat a múlt hónapban bekerült a technológiai cégek által dominált Nasdaq 100 indexbe.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket
Kilőtt az arany!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility