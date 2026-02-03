Elit klubhoz csatlakozott a Walmart

A Walmart tőzsdei kapitalizációja ma meghaladta az 1000 milliárd dollárt,

amivel a kiskereskedelmi óriás bekerült abba az exkluzív klubba, amelyet eddig jórészt technológiai vállalatok uraltak.

Az amerikai kiskereskedelmi óriás Walmart részvényei az elmúlt egy évben több mint 24 százalékkal emelkedtek, 2026-ban pedig eddig 11 százalékos pluszban vannak. Ezzel érezhetően felülteljesíti az S&P 500 indexet, amely ugyanezekben az időszakokban 16, illetve 2 százalékos növekedést ért el.

A látványos árfolyam-emelkedés mögött a digitális üzletágak bővülése és az új vásárlók megszerzése áll. A vállalat az elmúlt években tudatosan a harmadik feles piactér, valamint a hirdetési üzletág fejlesztésére összpontosított. Ezek a tevékenységek jóval magasabb haszonkulcsot biztosítanak, mint a hagyományos bolti értékesítés.

Az online platform felfuttatásával a Walmart lényegében az Amazon stratégiáját követi. Technológiai ambícióit az is jelzi, hogy

a vállalat a múlt hónapban bekerült a technológiai cégek által dominált Nasdaq 100 indexbe.

