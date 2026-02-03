Végre kiderült, ki lesz a Walt Disney vezetője

A Disney vezetése lezárta a hosszú ideje húzódó vezérigazgatói utódlási kérdést:
a társaság élére Josh D’Amaro kerül, aki eddig a vidámparkokért felelős üzletágat irányította.
Az 54 éves vezető március 18-án veszi át a stafétát a 74 éves Bob Igertől, akinek nevéhez a Pixar, a Marvel, a Lucasfilm, valamint a 21st Century Fox felvásárlása is fűződik, és aki meghatározó szerepet játszott a vállalat mai arculatának kialakításában.
A vállalat Dana Waldent, a szórakoztatóipari részleg társvezetőjét nevezte ki tartalomigazgatóvá és elnökké. Walden Igerhez hasonlóan kreatív vezető, aki számos kereskedelmi és kritikai sikert tudhat maga mögött.
Az utódlás régóta a Disney gyenge pontja. Iger nyugdíjba vonulását többször elhalasztották, majd 2022-ben visszahívták, hogy leváltsa az általa kiválasztott utódot, Bob Chapeket, miután a járvány komolyan megtépázta a céget. A hasonló kudarcok elkerülése érdekében 2024-ben a Morgan Stanley korábbi vezetőjét, James Gormant nevezték ki elnöknek, azzal a feladattal, hogy felügyelje az új vezérigazgató kiválasztását.
D’Amaro csaknem három évtizede dolgozik a Disneynél, és a cég legnagyobb profitforrását, a vidámparkokat és hajóutakat magában foglaló élményüzletágat irányítja. Ez a részleg tavaly közel 10 milliárd dolláros rekordnyereséget termelt, ami a vállalat bevételének mintegy 60 százalékát adta. D’Amaro vezeti a közel-keleti terjeszkedést is: az Abu-Dzabiban épülő park csaknem egy évtized után az első jelentős új létesítmény lesz.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Óriási bajba került Orbán Viktor szövetségese
Pártszakadás fenyeget a Matteo Salvini vezette Ligában.
Váratlan bejelentés: óriási árcsökkentés jön az amerikai boltokban, több fontos terméket érint
Erre kevesen számítottak.
Az IMF ítéletet mondott: veszélyes útra lépett a régió egyik vezető országa
Túlszaladhat a hiány.
Harold James: Az Egyesült Államok úgy süllyed el, mint a Titanic
A kapitány tehetetlenül dühöng.
Döbbenetes húzás a magyar profiktól: minden pénzt betoltak egyetlen befektetésbe
Egy piacot viszont megbüntettek.
Ilyen időjárási poklot még nem látott a világ – Megszólalt a WMO is
Világszerte megbolondult az időjárás.
Csütörtöktől új korszak kezdődik: az utolsó korlát is eltűnik két nagyhatalom nukleáris arzenálja előtt
Trump bejelentette, hogy elengedi a START szerződést.
Meglepetésszerűen javult a magyar háztartások fizetőképessége
Megjelent az Intrum fizetőképességi indexe.
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!