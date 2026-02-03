Végre kiderült, ki lesz a Walt Disney vezetője

A Walt Disney Company kedden bejelentette, hogy a vidámparkok üzletágát irányító Josh D’Amaro veszi át a vezérigazgatói posztot, ezzel véget vetve az évek óta húzódó utódlási bizonytalanságnak. Az 54 éves D’Amaro március 18-án lép a 74 éves Bob Iger helyébe, aki a Pixar, a Marvel, a Lucasfilm és a 21st Century Fox felvásárlásával formálta a mai Disneyt.

A Disney vezetése lezárta a hosszú ideje húzódó vezérigazgatói utódlási kérdést:

a társaság élére Josh D’Amaro kerül, aki eddig a vidámparkokért felelős üzletágat irányította.

Az 54 éves vezető március 18-án veszi át a stafétát a 74 éves Bob Igertől, akinek nevéhez a Pixar, a Marvel, a Lucasfilm, valamint a 21st Century Fox felvásárlása is fűződik, és aki meghatározó szerepet játszott a vállalat mai arculatának kialakításában.

A vállalat Dana Waldent, a szórakoztatóipari részleg társvezetőjét nevezte ki tartalomigazgatóvá és elnökké. Walden Igerhez hasonlóan kreatív vezető, aki számos kereskedelmi és kritikai sikert tudhat maga mögött.

Az utódlás régóta a Disney gyenge pontja. Iger nyugdíjba vonulását többször elhalasztották, majd 2022-ben visszahívták, hogy leváltsa az általa kiválasztott utódot, Bob Chapeket, miután a járvány komolyan megtépázta a céget. A hasonló kudarcok elkerülése érdekében 2024-ben a Morgan Stanley korábbi vezetőjét, James Gormant nevezték ki elnöknek, azzal a feladattal, hogy felügyelje az új vezérigazgató kiválasztását.

D’Amaro csaknem három évtizede dolgozik a Disneynél, és a cég legnagyobb profitforrását, a vidámparkokat és hajóutakat magában foglaló élményüzletágat irányítja. Ez a részleg tavaly közel 10 milliárd dolláros rekordnyereséget termelt, ami a vállalat bevételének mintegy 60 százalékát adta. D’Amaro vezeti a közel-keleti terjeszkedést is: az Abu-Dzabiban épülő park csaknem egy évtized után az első jelentős új létesítmény lesz.

