Végre kiderült, ki lesz a Walt Disney vezetője
Végre kiderült, ki lesz a Walt Disney vezetője

A Walt Disney Company kedden bejelentette, hogy a vidámparkok üzletágát irányító Josh D’Amaro veszi át a vezérigazgatói posztot, ezzel véget vetve az évek óta húzódó utódlási bizonytalanságnak. Az 54 éves D’Amaro március 18-án lép a 74 éves Bob Iger helyébe, aki a Pixar, a Marvel, a Lucasfilm és a 21st Century Fox felvásárlásával formálta a mai Disneyt.

A vállalat Dana Waldent, a szórakoztatóipari részleg társvezetőjét nevezte ki tartalomigazgatóvá és elnökké. Walden Igerhez hasonlóan kreatív vezető, aki számos kereskedelmi és kritikai sikert tudhat maga mögött.

Az utódlás régóta a Disney gyenge pontja. Iger nyugdíjba vonulását többször elhalasztották, majd 2022-ben visszahívták, hogy leváltsa az általa kiválasztott utódot, Bob Chapeket, miután a járvány komolyan megtépázta a céget. A hasonló kudarcok elkerülése érdekében 2024-ben a Morgan Stanley korábbi vezetőjét, James Gormant nevezték ki elnöknek, azzal a feladattal, hogy felügyelje az új vezérigazgató kiválasztását.

D’Amaro csaknem három évtizede dolgozik a Disneynél, és a cég legnagyobb profitforrását, a vidámparkokat és hajóutakat magában foglaló élményüzletágat irányítja. Ez a részleg tavaly közel 10 milliárd dolláros rekordnyereséget termelt, ami a vállalat bevételének mintegy 60 százalékát adta. D’Amaro vezeti a közel-keleti terjeszkedést is: az Abu-Dzabiban épülő park csaknem egy évtized után az első jelentős új létesítmény lesz.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

