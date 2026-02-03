VIG: Fokozódó geopolitikai kockázatok, új tőzsdei csúcsok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írása olvasható, az ajánlók a január végi helyzetet tükrözik:

"Az amerikai piacokat januárban kettősség jellemezte: miközben a technológiai szektor AI-vezérelt ralija új csúcsokra húzta az indexeket, a monetáris politika és a geopolitikai kockázatok óvatosságra intenek. A Fed a várakozásoknak megfelelően nem csökkentett a kamaton, a piac idénre egy vagy két 25 bázispontos csökkentést áraz. A hozamgörbe laposodása a rövid távú kamatcsökkentési várakozások kiárazódását tükrözi. A részvénypiaci hangulatot a kis kapitalizációjú vállalatok (Russell 2000) relatív ereje is támogatja.

A globális piacokat meghatározó narratívát Donald Trump agresszív külpolitikája dominálja. Nicolás Maduro venezuelai elnök elmozdítása és az ország olajkészletei feletti amerikai kontroll szándéka jelentős geopolitikai átrendeződést jelez. Emellett Grönland esetleges megszerzésének és stratégiai felfegyverzésének kérdése, valamint a Mexikóval és Kolumbiával szembeni kemény fellépés bizonytalanságot jelent a nemzetközi kereskedelemnek. Az adatközpontok megugró energiaigénye miatt, egyes elemzők az elszálló áramárak inflációs hatására figyelmeztetnek.

A nemesfémek továbbra is erős lendületet mutatnak: mind az arany, mind az ezüst robbanásszerű ralival új csúcsokat érnek el, mindkettőt hajtja a biztonságos menedék iránti kereslet, a gyengülő dollár és a geopolitikai feszültségek.

Ázsiában a félvezető szektor és az AI-infrastruktúra iránti kereslet maradt a növekedés motorja. A Samsung és a SK Hynix hatalmas emelkedése mellett a TSMC is új csúcsokat ért el. A technológiai növekedési kilátásokat erősíti, hogy Kína jóváhagyta az Nvidia H200-as chipjeinek importját a vezető hazai AI-fejlesztők számára, miközben az olyan szereplők, mint a Xiaomi, agresszíven emelik EV-gyártási céljaikat. Ugyanakkor a memóriachipek árának drasztikus emelkedése árrés csökkenéssel fenyegeti a hardvergyártókat és az autóipart.

Japánban a monetáris politika fordulópont előtt állhat: a jen erősödése mögött az esetleges japán jegybanki intervenciótól való félelem áll, miközben a hozamok az inflációs aggodalmak miatt emelkedtek. A geopolitikai feszültségek Kínával továbbra is motiválják a globális beszállítói láncok diverzifikációját, különösen a kettős felhasználású (civil és katonai) termékek exportkorlátozása miatt.

Az európai gazdasági kilátások továbbra is mérsékeltek. Ugyan a német PMI adatok az év végén gyengén alakultak, januárban a vártnál jobb lett a gyártási index. Az infláció az eurózónában elérte vagy megközelítette a 2%-os célt, ami csökkenti a további monetáris szigorítás szükségességét, és így lehetővé teheti az EKB számára a kamatvágási ciklus folytatását. A piacok többsége azonban nem vár gyors mozgást, inkább tartást vagy nagyon óvatos lazítást 2026-ban. Ez a várakozás támogatóan hatott a kamatérzékeny ingatlanszektorra.

A politikai kockázatok közül kiemelkedik Dánia reakciója az amerikai Grönland-politikára: a skandináv ország jelentős összegeket különített el a sziget felfegyverzésére, ami egy NATO-n belüli belső feszültséget jelez. A szektorális fókuszban a védelmi ipar áll, amely a fokozódó globális fegyverkezési trendből profitál.

A hazai tőkepiacon továbbra is a forint stabilitása és a költségvetési hiány alakulása marad a fókuszban. A BUX index továbbra is töretlenül emelkedik, többek között a MOL szerbiai akvizíciójának hírének köszönhetően. A befektetők számára a legnagyobb kockázatot a regionális devizák gyengülése és a monetáris politikai mozgástér szűkülése jelenti."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 24%

EUR kitettség: 34%

USD kitettség: 34%

Egyéb devizás kitettség: 8%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ