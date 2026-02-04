20 százalékos hozamot villantott, most pedig újra megjátszaná az aranyat a sztárbefektető – Tud valamit, amit mások nem?

"Ha újabb 5-7 százalékos korrekciót látunk, vásárolok" – jelentette ki Efstathopoulos egy interjúban. Hozzátette, hogy a piacról már lekerült a hab, ugyanakkor az arany árfolyam-emelkedését támogató, középtávon ható strukturális tényezők továbbra is fennállnak.

Az alapkezelő múlt hét elején csökkentette aranykitettségét nagyjából 5%-ról 3%-ra, így még a pénteki zuhanás előtt realizálta profitját.

A nemesfém árfolyama azt követően esett nagyot, hogy felröppentek a hírek Kevin Warsh esetleges Fed-elnöki jelöléséről, akit sokan monetáris héjaként tartanak számon. Efstathopoulos már akkor is adott el, amikor az arany – a devizaleértékelődési félelmek, a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmak és a geopolitikai feszültségek miatt – történelmi csúcsokra emelkedett.

Efstathopoulos az első ismert globális alapkezelők egyike, aki a közelmúltbeli áresés után bizakodóan nyilatkozott az arany kilátásairól. Hasonló álláspontot képvisel a Deutsche Bank is, amely továbbra is kitart unciánkénti 6000 dolláros célára mellett. A nemesfém az elmúlt napokban két egymást követő kereskedési napon is emelkedni tudott, miután az árfolyamesés után megjelentek az esést kihasználó vevők.

Az arany szerdán 2,8 százalékkal erősödve unciánként 5080 dollár fölé emelkedett, miután az előző kereskedési napon már több mint 6 százalékos ugrást produkált. A január 29-én beállított történelmi csúcs 5595,47 dollár volt unciánként.

A nagyjából 3 milliárd dollárnyi vagyont kezelő Efstathopoulos szerint változatlanul érvényben vannak azok a tényezők, amelyek korábban az arany rekordszintekre emelkedését kiváltották. "Az infláció továbbra is makacs" – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a dollár gyengülése szintén felfelé hajtó erő.

Emellett a jegybankok tömeges vásárlásai és a befektetők amerikai eszközöktől való diverzifikációja is az aranynak kedvező trendet rajzolnak ki.

Az Official Monetary and Financial Institutions Forum nevű agytrösztnél készült felmérés szerint a jegybankok több mint fele tervezi tartalékai bővítését az ellenálló képesség növelése érdekében. Ezen belül kifejezetten erősödik a kereslet az arany mint fedezeti eszköz iránt.

Efstathopoulos, akinek alapja tavaly 20 százalékos hozamot ért el, tőzsdén kereskedett alapokon, árualapú befektetéseken és időnként aranybánya-részvényeken keresztül épít aranykitettséget. Tervei szerint ismét nagyjából 5 százalékra emeli az arany részarányát portfóliójában.

Az arany diverzifikációs szempontból robusztusabbá teszi a portfóliót

– magyarázta, hozzátéve, hogy az eséseket ki akarja használni.

Az alapkezelő aktuális piaci nézetei közé tartozik, hogy értéket lát a jenben, és vételi lehetőséget keresne, ha a japán valuta ismét a dollárral szembeni 160-as szint közelébe gyengülne. Kedveli a brazil kötvényeket, részvényeket és a brazil devizát is – a latin-amerikai ország az egyik legnagyobb országsúlyt képviseli portfóliójában. Az arany mellett réz- és uránkitettsége is van a "reáleszközök" kosarán belül.

