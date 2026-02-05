A magyar neoavantgárd bolgár alakja – Megnyílt Ludmil Siskov kiállítása

Pop Pulzus címmel nyílt kiállítás a Szilágyi Erzsébet fasoron található Nemes Galéria tereiben, amely a bolgár származású, ám a magyar neoavantgárd történetében maradandó nyomot hagyó Ludmil Siskov hatvanas–hetvenes évekbeli korszakára fókuszál. A válogatás nem csupán egy meghatározó periódust emel ki, hanem egy olyan nemzetközi súlyú életművet helyez újra reflektorfénybe, amely most az utóbbi évek legnagyobb hazai bemutatásában látható.

Ludmil Siskov a nemzetközi pop art vizuális nyelvéből indult ki, ám hamar eltávolodott annak felszíni jegyeitől, és autonóm, belső törvényszerűségek mentén szerveződő festői rendszert alakított ki. Művei nem egyszerű stiláris átvételek, hanem sűrű, technikailag kimunkált és gondolatilag rétegzett kompozíciók, amelyek a közép-európai neoavantgárd egyik legizgalmasabb teljesítményét jelentik.

A hatvanas években több alkotását konkrét, a korszak közvéleményét is lázban tartó események inspirálták. A kiállításon szereplő Flop című festmény például Dick Fosbury forradalmi magasugró technikájára, az úgynevezett Fosbury-flopra utal, amellyel az 1968-as mexikói nyári olimpiai játékokon 2,24 méteres olimpiai csúccsal szerzett aranyérmet. Siskov számára a Fosbury-flop nem csupán sporttörténeti bravúr volt, hanem egy ikonikus kortárs esemény festői transzformációja, a tömegmédiában keringő kép átemelése és átértelmezése a festészet nyelvén, amely a pop art korszakának vizuális érzékenységével rokonítható. Az Asztronauták (1969–70) az űrkorszak eufóriáját és a technológiai haladásba vetett hitet emeli át a festészet terébe, a holdraszállás idején világszerte meghatározóvá váló vizuális élményekre rezonálva. A súlytalan lebegés és a feszített kompozíció egyszerre közvetít optimizmust és finom egzisztenciális feszültséget.

Ludmil Siskov: Flop, 1968, akril, vászon, 100x130 cm, Nemes Galéria

Ludmil Siskov 1958-ban érkezett Magyarországra, a Képzőművészeti Főiskolán Bernáth Aurél tanítványaként tanult, majd restaurátori diplomát is szerzett. A Szépművészeti Múzeum munkatársaként kiemelkedő művek restaurálásában vett részt, többek között Hieronymus Bosch A gyönyörök kertje című festményének másolatán dolgozott. A klasszikus mesterek kompozíciós fegyelme és anyagismerete saját képeinek precíz szerkezetében is tetten érhető. Ezzel párhuzamosan jazz-zongoristaként is aktív maradt; a ritmus, az ismétlés és az improvizáció vizuális megfelelői végigkísérik festészetét.

A hatvanas évek második felére a magyar neoavantgárd meghatározó köreihez kapcsolódott, és részt vett a korszakot új pályára állító Iparterv I és Iparterv II kiállításokon. E korszakhoz köthető az Asztronauták című 1968-as festménye, amely a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményét gazdagítja, valamint a BTM Fővárosi Képtár/ Kiscelli Múzeum Gyűjteményében található Rugby (1968) is, jelezve, hogy ezek a művek nem csupán korszakdokumentumok, hanem a hazai művészettörténet kanonikus darabjai.

1969-ben Bécsbe költözött, ahol a Galerie Junge Generation mutatta be önálló kiállítását, majd londoni és milánói galériák képviselték. A Henry’s Vision című képe a brit királyi család gyűjteményébe került, és a 20. század egyik legjelentősebb műgyűjtője, Peter Ludwig számára is készített portrét. Művei később a Ludwig Múzeum 2015-ös Ludwig Goes Pop + The East Side Story kiállításán, valamint a 2019-es IPARTERV 50+ jubileumi kiállításon is szerepeltek.

A mostani válogatás külön jelentősége, hogy több, évtizedek óta külföldön lévő mű is újra Magyarországon látható. A bemutatott festmények a magyar neoavantgárd meghatározó darabjai, amelyek a pop art vizuális nyelvével való tudatos kapcsolódásukkal a korszak hazai művészetében markáns pozíciót foglaltak el. A Pop Pulzus ezért nem pusztán kiállítás, hanem egy életmű helyének újragondolása a magyar művészettörténetben.

A sport, az űrkutatás, a zene és a tömegkultúra motívumai Siskov ma is vibráló, élénk színekkel megfestett kompozícióiban barokk dinamizmussal és Francis Bacon expresszív figurális torzításaival találkoznak, miközben a képek szerkezete a jazz improvizatív, mégis fegyelmezett logikáját követi. A kiállítás egyszerre kínál vizuálisan erőteljes élményt és szakmailag is jelentős, ritkán látható anyagot a gyűjtők, művészettörténészek és a korszak iránt érdeklődők számára egyaránt.

Ludmil Siskov: Sex Sandwich No. 4., 1971, akril, vászon, 80x80 cm, Nemes Galéria

A kiállítás 2026. február 27-ig, hétköznapokon 10–18 óra között látogatható a Nemes Galériában.

Kísérőprogramok

Kulisszák mögött: Ludmil Siskov

Ludmil Siskov: Pop Pulzus, Nemes Galéria

Február 12-én 18 órától Makra Laura művészettörténész, a kiállítás kurátora tart tárlatvezetést és közös bejárást a galériában. A program lehetőséget ad arra, hogy a látogatók mélyebb kontextusban is megismerjék a bemutatott műveket és a korszak összefüggéseit. A részvétel ingyenes, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges az info@nemesgaleria.hu e-mail-címen vagy a +36 30 136 5446-os telefonszámon.

POP PULZUS - horgoló workshop // Nemes Galéria x Jakab Zsófi

Február 18-án 17:30-tól a So Paradisoval együttműködésben kreatív horgoló workshop valósul meg. A közös alkotás inspirációját a Ludmil Siskov kiállítás adja.

A program a pop korszak formavilágát játékos, kortárs kézműves megközelítésben értelmezi újra, hidat képezve a neoavantgárd vizualitás és a mai designkultúra között.

Az este egy beszélgetéssel indul, ahol Kovács Krisztina, a Nemes Galéria művészeti vezetője mesél Ludmil Siskov életéről és a kiállítás képeiről. Ezt követi a workshop Jakab Zsófi vezetésével, amely során a festményekből inspirálódva, szabad asszociáció mentén a résztvevők táskacharmot készítenek.

Címlapkép: Ludmil Siskov: Asztronauták, 1969–1970, akril, vászon, 100×80 cm (x3), Nemes Galéria. Forrás: Műtárgy.com

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ