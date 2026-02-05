Itt vannak a Zwack legfrissebb számai

Az október-decemberi időszak volt a Zwack pénzügyi évének harmadik negyedéve.
Az időszak során a bruttó árbevétel 2,5 százalékkal, 15,5 milliárd forintra csökkent év/év alapon.
A jövedéki adóval és DRS visszaváltási díjjal csökkentett árbevétel (nettó értékesítésnek megfelelő sor) 9,4 milliárd forintot tett ki, ami 4 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés