Letépik a fejed, ha rosszkor lépsz: ijesztő jóslat érkezett a tőzsdéről

Block szerint nem az a gond, hogy nehéz shortolásra alkalmas cégeket találni.

Az időzítés lesz a probléma. Ilyen erős momentum mellett – ezek a papírok mind momentum-részvényekké váltak –, ha elrontod az időzítést, letépik a fejed

– fogalmazott Block.

Hozzátette azonban, hogy ez az állapot nem tarthat örökké.

Általában a valódi piacvezetők után a követők is tőzsdére mennek – ezekre érdemes figyelni. Szerintem sokkal jobb kivárni, amíg egyértelművé válik, hogy a spekulatív cégek túlkínálata összeroppantotta az irántuk való keresletet

– mondta.

Block emlékeztetett rá, hogy pontosan ez történt 2021-ben, amikor a SPAC-bevezetések áradata elárasztotta a piacot. A 2001-es dotkomlufit is az robbantotta ki, hogy túl sok új cég vadászott ugyanarra a befektetői pénzre.

Amíg ez a fordulópont el nem jön – márpedig szerinte el fog –, "nagyon veszélyes játékot játszanál, ha megpróbálnád shortolni ezeket a papírokat" – figyelmeztetett. Úgy látja, hogy az AI-ba áramló pénz szélesen szétterült, és átfolyt a memóriachipekbe, illetve a félvezetőgyártók papírjaiba is. Utóbbiakat nem kedveli, mert túlzottan ciklikusak és tőkeigényesek. Furcsának tartja, hogy miközben a szoftvercégek részvényei esnek, a félvezetőpapírok emelkednek.

A shortpozíciók időzítésével kapcsolatban Block úgy véli, hogy jelenleg a fundamentumok "nem relevánsak". Szerinte ilyen környezetben másodlagos kérdés az is, hogy a nagy felhőszolgáltatók végül látnak-e majd érdemi megtérülést hatalmas beruházásaikon.

Elmondta, hogy tavaly az első félévben két shortajánlást tettek közzé: az AppLovinra és az FTAI Aviationre. Ezek az ügyletek nem jöttek be, ezután egy ideig nem is próbálkoztak tovább. A tanulság számára az volt, hogy amikor a piac eufórikus állapotban van, a befektetők nem hajlandók felismerni a kockázatokat.

Block arról is beszélt, hogy a Muddy Waters egy kvantitatív momentumstratégiával diverzifikált, amely 20 S&P 500-as részvényben vesz fel long pozíciókat, és havonta újrasúlyozza a portfóliót.

Tavaly bruttó alapon ez nagyjából 70 százalékot hozott – ez őrület, nem? De mesésen könnyű pénz az aktivista shortoláshoz képest

– jegyezte meg, hozzátéve, hogy lefelé is nagy lehet a volatilitás.

A stratégia vezető részvénye 2024 októbere és 2025 szeptembere között a Palantir volt, időnként pedig a Western Digital, a Micron és a Seagate is felkerült a lista élére.

Nagyjából két hónappal később jött a hír a memóriahiányról és az árrobbanásról. Olyan ez, mint egy előrejelző indikátor a zajló rotációkról

– tette hozzá Block.

