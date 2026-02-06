  • Megjelenítés
 
85 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most ritkán látott jó áron megveheted

Az utóbbi években már számtalanszor hallottuk, hogy ráférne egy kiadós korrekció a legnépszerűbb részvényekre, hogy aztán jól bevásárolhassunk. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel foglalkozunk, amelyet hosszú évek óta nem lehetett ilyen jó áron megvenni, mint most, emellett pedig akár 85 százalékos emelkedés is jöhet a papírban.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Van egy részvény, amely az elmúlt évtizedek egyik legjobb befektetése volt, hatalmas hozamot tehettek zsebre vele a befektetők.

A mostani eladási hullám során azonban megérkezett a régóta várt korrekció, ez pedig számos jó beszállási lehetőséget tartogat: a szóban forgó papír pedig nem csak, hogy 85 százalékkal többet érhet.

Ez a részvény nem más, mint

