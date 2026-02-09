Komoly pénz áramolhat a piacra 2026-ban: háromszoros ugrásra számítanak a szakértők

A Ben Snider vezette elemzőcsapat becslése szerint az elsődleges részvénykibocsátásokból (IPO) származó bevételek 2026-ban elérhetik a 160 milliárd dollárt.
Ez több mint háromszorosa a tavalyi mintegy 48 milliárd dollárnak,
a SPAC-ügyleteket és egyéb befektetési alapokat nem számítva.
A szakértők szerint mindez inkább a szokatlanul alacsony szintekről való normalizálódást jelenti, semmint egy újabb spekulatív buborék kialakulását. A tőzsdei bevezetések száma 2026-ban várhatóan 120-ra emelkedik, ami közel duplája a tavalyi értéknek. Dollárban mérve a kibocsátás így is csak a Russell 3000 index teljes piaci kapitalizációjának mintegy 0,2 százalékát tenné ki, ami elmarad a 2021-es, 0,3 százalékos csúcstól.
Snider szerint
2026-ban a legnagyobb kockázatot a piaci volatilitás újbóli erősödése jelenti.
A múlt héten jelentős turbulencia rázta meg a részvénypiacokat: a technológiai papírok vezették az esést, miután a befektetők megkérdőjelezték a mesterséges intelligenciába irányuló, eddig példátlan mértékű beruházások megtérülését. Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a tőzsdére készülő cégek között feltűnően sok a szoftvervállalat.
A teljes kibocsátási volumen széles sávban mozoghat: akár 80 milliárd dollárig is visszaeshet, ha a legnagyobb magáncégek tovább kivárnak, ugyanakkor elérheti a 200 milliárd dollárt is, ha ezek a vállalatok végül egyszerre lépnek a tőzsdére.
A stratégák emlékeztettek arra, hogy a részvénypiaci hozamok történelmileg visszafogottabbak voltak az erős bevezetési hullámokat követően. A korábbi fellendülések idején ugyanakkor általános piaci eufória uralkodott, míg a mostani tőzsdére lépő cégek jellemzően alacsonyabb értékeltséggel és magasabb nyereségességgel rendelkeznek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
