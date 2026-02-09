  • Megjelenítés
Megállíthatatlan a rally a Wall Streeten, csúcson a Dow Jones
Befektetés

Megállíthatatlan a rally a Wall Streeten, csúcson a Dow Jones

Portfolio
A technológiai szektor vezetésével emelkednek az amerikai részvényindexek hétfőn, miközben a Dow Jones új történelmi csúcsot állított be - írja a Cnbc. Az S&P 500 index 0,4 százalékkal erősödött, a technológiai túlsúllyal rendelkező Nasdaq Composite pedig ennél is nagyobb, 0,9 százalékos pluszban jár.

A Dow Jones ipari átlag 0,2 százalékos emelkedéssel, 50 219,40 ponton állított be történelmi csúcsot, amelyhez a Goldman Sachs, a Caterpillar és a Microsoft árfolyamának emelkedése is hozzájárult - írja a CNBC.

Ez az első alkalom, hogy az index túllépi az 50 000 pontot.

Az Nvidia és a Broadcom ismét kiemelkedően teljesít, mindkét részvény árfolyama 3 százalékkal emelkedik. Az Oracle papírja 9 százalékot ugrott, miután a D.A. Davidson elemzőház tartásról vételre emelte ajánlását, mert szerinte a vállalat profitálhat az OpenAI körüli AI-fellendülésből.

A vezető indexek már pénteken elkezdtek visszakapaszkodni a múlt hét eleji jelentős veszteség után, amelyet főként a technológiai szektor, azon belül is a szoftvercégek részvényeinek eladási hulláma okozott. Akkor a bitcoin árfolyama is meredeken zuhant, mielőtt részben korrigálta volna a veszteségeit.

Még több Befektetés

A profik szerint hónapok alatt megduplázhatod a pénzed ezzel a részvénnyel

Komoly pénz áramolhat a piacra 2026-ban: háromszoros ugrásra számítanak a szakértők

Tisztítótűz söpört végig a tőzsdéken: egy meglepő területen is szembetűnő volt a hatás

Sam Stovall, a CFRA Research befektetési stratégája szerint a befektetők jelenleg azt próbálják eldönteni, hogy a mostani visszapattanás tartós trendkezdet, vagy csupán egy újabb csapda a piacon. Rámutatott, hogy az informatikai szektor előretekintő árfolyam/nyereség mutatója az ötéves átlaghoz képest korábbi, 17 százalékos felárról már 8 százalékos diszkontba fordult. Ez szerinte arra utal, hogy

még nem feltétlenül érdemes feladni a technológiai kitettségeket.

A héten több fontos gyorsjelentés is érkezik: kedden a Coca-Cola és a Ford teszi közzé negyedéves eredményeit. A befektetők figyelme emellett a szerdán megjelenő januári amerikai munkaerőpiaci jelentésre irányul. A jelentést eredetileg múlt péntekre tervezték, de a kormányzati leállás miatt elhalasztották. Pénteken pedig a januári fogyasztói árindex is megjelenik, ahol a piaci konszenzus 2,5 százalékos éves inflációval számol.

trading

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait
Valakik őrületes összeget toltak befektetésekbe – Kiderült, kiknek a kezében van a magyar államadósság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility