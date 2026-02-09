Megállíthatatlan a rally a Wall Streeten, csúcson a Dow Jones

A Dow Jones ipari átlag 0,2 százalékos emelkedéssel, 50 219,40 ponton állított be történelmi csúcsot, amelyhez a Goldman Sachs, a Caterpillar és a Microsoft árfolyamának emelkedése is hozzájárult - írja a CNBC.
Ez az első alkalom, hogy az index túllépi az 50 000 pontot.
Az Nvidia és a Broadcom ismét kiemelkedően teljesít, mindkét részvény árfolyama 3 százalékkal emelkedik. Az Oracle papírja 9 százalékot ugrott, miután a D.A. Davidson elemzőház tartásról vételre emelte ajánlását, mert szerinte a vállalat profitálhat az OpenAI körüli AI-fellendülésből.
A vezető indexek már pénteken elkezdtek visszakapaszkodni a múlt hét eleji jelentős veszteség után, amelyet főként a technológiai szektor, azon belül is a szoftvercégek részvényeinek eladási hulláma okozott. Akkor a bitcoin árfolyama is meredeken zuhant, mielőtt részben korrigálta volna a veszteségeit.
Sam Stovall, a CFRA Research befektetési stratégája szerint a befektetők jelenleg azt próbálják eldönteni, hogy a mostani visszapattanás tartós trendkezdet, vagy csupán egy újabb csapda a piacon. Rámutatott, hogy az informatikai szektor előretekintő árfolyam/nyereség mutatója az ötéves átlaghoz képest korábbi, 17 százalékos felárról már 8 százalékos diszkontba fordult. Ez szerinte arra utal, hogy
még nem feltétlenül érdemes feladni a technológiai kitettségeket.
A héten több fontos gyorsjelentés is érkezik: kedden a Coca-Cola és a Ford teszi közzé negyedéves eredményeit. A befektetők figyelme emellett a szerdán megjelenő januári amerikai munkaerőpiaci jelentésre irányul. A jelentést eredetileg múlt péntekre tervezték, de a kormányzati leállás miatt elhalasztották. Pénteken pedig a januári fogyasztói árindex is megjelenik, ahol a piaci konszenzus 2,5 százalékos éves inflációval számol.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
A profik szerint hónapok alatt megduplázhatod a pénzed ezzel a részvénnyel
High risk, high reward.
Megállíthatatlan a rally a Wall Streeten, csúcson a Dow Jones
Az Nvidia és a Broadcom is emelkedik.
Friss kutatás bizonyítja: a kávéfogyasztás segít a korunk népbetegsége elleni küzdelemben
Hatalmas mintát vizsgáltak.
Fontos erősítést kap az orosz légierő: érkeznek a modernizált Szu-57-es ötödik generációs vadászgépek
Az ukrajnai háború tapasztalatait vették figyelembe.
A szemeink előtt omlik össze az európai nagyhatalom? – Valódi Shakespeare-dráma folyik az elitet leleplező súlyos botrány után
Belebukhat a "sötétség hercegének" kinevezésébe a kormányfő.
Időzített pénzügyi bombák sora robbanhat rá Budapestre a következő hónapokban
A kormányrendelet csak tetézte a bajokat, a büdzsé ötöde (!) bizonytalan.
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Váratlanul lemondott François Villeroy de Galhau
Az Európai Központi Bankban is kavar jöhet.
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?