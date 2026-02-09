Megállíthatatlan a rally a Wall Streeten, csúcson a Dow Jones

A Dow Jones ipari átlag 0,2 százalékos emelkedéssel, 50 219,40 ponton állított be történelmi csúcsot, amelyhez a Goldman Sachs, a Caterpillar és a Microsoft árfolyamának emelkedése is hozzájárult - írja a CNBC.

Ez az első alkalom, hogy az index túllépi az 50 000 pontot.

Az Nvidia és a Broadcom ismét kiemelkedően teljesít, mindkét részvény árfolyama 3 százalékkal emelkedik. Az Oracle papírja 9 százalékot ugrott, miután a D.A. Davidson elemzőház tartásról vételre emelte ajánlását, mert szerinte a vállalat profitálhat az OpenAI körüli AI-fellendülésből.

A vezető indexek már pénteken elkezdtek visszakapaszkodni a múlt hét eleji jelentős veszteség után, amelyet főként a technológiai szektor, azon belül is a szoftvercégek részvényeinek eladási hulláma okozott. Akkor a bitcoin árfolyama is meredeken zuhant, mielőtt részben korrigálta volna a veszteségeit.

Sam Stovall, a CFRA Research befektetési stratégája szerint a befektetők jelenleg azt próbálják eldönteni, hogy a mostani visszapattanás tartós trendkezdet, vagy csupán egy újabb csapda a piacon. Rámutatott, hogy az informatikai szektor előretekintő árfolyam/nyereség mutatója az ötéves átlaghoz képest korábbi, 17 százalékos felárról már 8 százalékos diszkontba fordult. Ez szerinte arra utal, hogy

még nem feltétlenül érdemes feladni a technológiai kitettségeket.

A héten több fontos gyorsjelentés is érkezik: kedden a Coca-Cola és a Ford teszi közzé negyedéves eredményeit. A befektetők figyelme emellett a szerdán megjelenő januári amerikai munkaerőpiaci jelentésre irányul. A jelentést eredetileg múlt péntekre tervezték, de a kormányzati leállás miatt elhalasztották. Pénteken pedig a januári fogyasztói árindex is megjelenik, ahol a piaci konszenzus 2,5 százalékos éves inflációval számol.

