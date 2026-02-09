  • Megjelenítés
Soha nem látott shortroham söpört végig a Wall Streeten
A fedezeti alapok rekordméretű short pozíciókat nyitottak amerikai részvényekre, ahogy a mesterséges intelligencia okozta piaci zavaroktól való félelem begyűrűzött a tőzsdékre - írja a Bloomberg.
A Goldman Sachs prime brókerüzletágának adatai szerint

a múlt héten az egyedi részvényekre kötött short ügyletek volumene elérte a 2016 óta vezetett statisztikák csúcsát.

Január 30. és február 5. között a short ügyletek értéke kétszerese volt a long vételekének.

A mesterséges intelligencia gazdaságra gyakorolt hatása miatti aggodalmak viharos hetet hoztak a Wall Streeten; a Bloomberg szerint az eladási hullámot az Anthropic új, munkafolyamatok automatizálására tervezett eszközeinek bejelentése váltotta ki. A szoftver-, pénzügyi szolgáltatási és vagyonkezelési szektorok 164 részvénye összesen 611 milliárd dollár piaci értéket veszített egyetlen hét alatt.

Meglepő fordulat a tőzsdén: most váltak izgalmassá a nagy sztárrészvények!

Meglepő fordulat a fogyókúrás piacon: egyik napról a másikra visszavonták az olcsó csodatablettát

Ugrik a japán tőzsde

A fedezeti alapok összességében már negyedik hete adják az amerikai részvényeket. Az eladási nyomás most volt a legerősebb az április eleji "Liberation Day" óta.

Az információtechnológiai szektor szenvedte el a legnagyobb eladási hullámot: az elmúlt öt év második legnagyobb tőkekiáramlását látta a terület.

A szoftverrészvények a szektoron belüli nettó eladások mintegy 75 százalékát adták.

Az alapok szoftverrészvényekhez kapcsolódó nettó kitettsége 2,6 százalékra csökkent, míg a long–short arány 1,3-ra esett. Mindkét mutató történelmi mélypontot jelent.

A félvezető- és IT-szolgáltatási részvények ugyanakkor azon kevés technológiai terület közé tartoztak, amelyeknél nettó vételeket regisztráltak. A félvezetőindex a múlt héten emelkedett, tovább mélyítve a chip- és szoftverrészvények teljesítménye közötti szakadékot. Ez az eltérés hónapok óta folyamatosan nő, mivel

a befektetők büntetik azokat az iparágakat, amelyeket szerintük a mesterséges intelligencia alapjaiban forgathat fel.

A technológiai szektoron kívül

a fedezeti alapok továbbra is a defenzív ágazatok felé fordulnak.

Az egészségügy volt a múlt hét legkeresettebb szektora, és az idei évben eddig ez vált a fedezeti alapok tőkebeáramlásának első számú célpontjává, megelőzve az ipari vállalatokat.

