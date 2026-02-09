Soha nem látott shortroham söpört végig a Wall Streeten

A Goldman Sachs prime brókerüzletágának adatai szerint
a múlt héten az egyedi részvényekre kötött short ügyletek volumene elérte a 2016 óta vezetett statisztikák csúcsát.
Január 30. és február 5. között a short ügyletek értéke kétszerese volt a long vételekének.
A mesterséges intelligencia gazdaságra gyakorolt hatása miatti aggodalmak viharos hetet hoztak a Wall Streeten; a Bloomberg szerint az eladási hullámot az Anthropic új, munkafolyamatok automatizálására tervezett eszközeinek bejelentése váltotta ki. A szoftver-, pénzügyi szolgáltatási és vagyonkezelési szektorok 164 részvénye összesen 611 milliárd dollár piaci értéket veszített egyetlen hét alatt.
A fedezeti alapok összességében már negyedik hete adják az amerikai részvényeket. Az eladási nyomás most volt a legerősebb az április eleji "Liberation Day" óta.
Az információtechnológiai szektor szenvedte el a legnagyobb eladási hullámot: az elmúlt öt év második legnagyobb tőkekiáramlását látta a terület.
A szoftverrészvények a szektoron belüli nettó eladások mintegy 75 százalékát adták.
Az alapok szoftverrészvényekhez kapcsolódó nettó kitettsége 2,6 százalékra csökkent, míg a long–short arány 1,3-ra esett. Mindkét mutató történelmi mélypontot jelent.
A félvezető- és IT-szolgáltatási részvények ugyanakkor azon kevés technológiai terület közé tartoztak, amelyeknél nettó vételeket regisztráltak. A félvezetőindex a múlt héten emelkedett, tovább mélyítve a chip- és szoftverrészvények teljesítménye közötti szakadékot. Ez az eltérés hónapok óta folyamatosan nő, mivel
a befektetők büntetik azokat az iparágakat, amelyeket szerintük a mesterséges intelligencia alapjaiban forgathat fel.
A technológiai szektoron kívül
a fedezeti alapok továbbra is a defenzív ágazatok felé fordulnak.
Az egészségügy volt a múlt hét legkeresettebb szektora, és az idei évben eddig ez vált a fedezeti alapok tőkebeáramlásának első számú célpontjává, megelőzve az ipari vállalatokat.
