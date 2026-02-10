  • Megjelenítés
Befektetés

Belső átrendeződés a PannErgy-nél

Portfolio
Csoporton belüli tulajdonosi átrendezést hajtott végre a PannErgy Nyrt.: a vállalat 100 százalékos tulajdonú leánycége értékesítette egy másik leányvállalatát közvetlenül az anyacég részére.

A PannErgy tájékoztatása szerint a társaság teljes tulajdonában álló PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. eladta a szintén 100 százalékos tulajdonában lévő Szentlőrinci Geotermia Kft. üzletrészének teljes egészét a PannErgy részére.

A tranzakcióra a PannErgy Csoport szervezeti működésének egyszerűsítése és átalakítása érdekében került sor, vagyis a lépés elsősorban strukturális jellegű.

A vállalat hangsúlyozta, hogy az ügylet az EU IFRS-ek szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokra érdemi hatással nem bír.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Kifakadt Európa erős embere: itt az idő, hogy világhatalommá váljon az EU – Íme a forradalom lépései
Óriásit robbantak a magyar nyugdíjszámlák – Mostantól a határ a csillagos ég?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility