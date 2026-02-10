Belső átrendeződés a PannErgy-nél
A PannErgy tájékoztatása szerint a társaság teljes tulajdonában álló PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. eladta a szintén 100 százalékos tulajdonában lévő Szentlőrinci Geotermia Kft. üzletrészének teljes egészét a PannErgy részére.
A tranzakcióra a PannErgy Csoport szervezeti működésének egyszerűsítése és átalakítása érdekében került sor, vagyis a lépés elsősorban strukturális jellegű.
A vállalat hangsúlyozta, hogy az ügylet az EU IFRS-ek szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokra érdemi hatással nem bír.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
