Belső átrendeződés a PannErgy-nél

Csoporton belüli tulajdonosi átrendezést hajtott végre a PannErgy Nyrt.: a vállalat 100 százalékos tulajdonú leánycége értékesítette egy másik leányvállalatát közvetlenül az anyacég részére.

A PannErgy tájékoztatása szerint a társaság teljes tulajdonában álló PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. eladta a szintén 100 százalékos tulajdonában lévő Szentlőrinci Geotermia Kft. üzletrészének teljes egészét a PannErgy részére.

A tranzakcióra a PannErgy Csoport szervezeti működésének egyszerűsítése és átalakítása érdekében került sor, vagyis a lépés elsősorban strukturális jellegű.

A vállalat hangsúlyozta, hogy az ügylet az EU IFRS-ek szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokra érdemi hatással nem bír.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ