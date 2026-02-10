Hihetetlen, mit művel a 7 százalékos szuperállampapír

Kereken 100 milliárd forintos bruttó értékesítéssel zárták az elmúlt hetet a lakossági állampapírok, ami idei rekordnak számít, de mindeközben meglepő átrendeződésről is tanúskodnak az adatok. A régóta a rangsor élén "terpeszkedő" Fix Magyar Állampapír heti összevetésben csökkenő számokat hozott, míg
a Magyar Állampapír Plusz egy váratlanul nagy növekedéssel megmentette a hetet.
Az ÁKK közlése alapján az alábbiak szerint alakultak a forintos papírok múlt heti bruttó értékesítési számai. Zárójelben feltüntettük a megelőző héthez viszonyított változás mértékét.
- Fix Magyar Állampapír: 51,31 milliárd Ft (-14%)
- Magyar Állampapír Plusz: 30,10 milliárd Ft (+38%)
- Kincstári Takarékjegy: 14,82 milliárd Ft (+30%)
- Bónusz Magyar Állampapír: 3,01 milliárd Ft (-25%)
- Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 0,70 milliárd Ft (+59%)
- Prémium Magyar Állampapír: 0,30 milliárd Ft (+43%)
Ezzel az év első hat hetében összesen 510 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése. (Az ÁKK 2026 egészére vonatkozóan bruttó 5508 milliárd forintnyi állampapír-eladást tervez a lakossági befektetők felé.)
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
Az adatokból az is látható, hogy
a "szuperállampapír" néven elhíresült Magyar Állampapír Plusz a Fix Magyar Állampapír rovására tudott növekedni:
míg a FixMÁP bruttó tőkebevonása heti összevetésben 8,2 milliárddal csökkent, addig a MÁP Plusz 8,3 milliárd forintos ugrást produkált.
A két vezető papír egyébként hasonló feltételeket biztosít a befektetőknek:
- a FixMÁP évi 7%-os fix kamatot termel, melynek időarányos részét negyedévente fizeti ki,
- a MÁP Plusz pedig 6,5%-7,5% közötti, évente fokozatosan emelkedő kamatot termel, így az öt éves futamidő lejáratáig tartva 7%-os évesített hozamot lehet elérni vele.
Fontos különbség azonban, hogy a MÁP Plusz esetében évente egy alkalommal díjmentes visszaváltás lehetséges, míg a Fix Magyar Állampapírt a lejárat előtt 99%-os nettó árfolyamon, azaz 1%-os tőkeveszteség árán veszi vissza a Magyar Államkincstár.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
