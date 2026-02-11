  • Megjelenítés
6000 fős leépítés jöhet a Heinekennél
6000 fős leépítés jöhet a Heinekennél

A Heineken 5–6 ezer munkahely megszüntetését jelentette be a következő két évre, miközben a cég átalakítási programmal próbálja felgyorsítani növekedését 2030-ig.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.

A Heineken éves gyorsjelentésében bejelentette, hogy a következő két évben 5-6 ezer munkahelyet szüntet meg.

A döntést a vállalat a kihívásokkal teli piaci környezettel indokolta, miközben egy átfogó átalakítási programot hajt végre, amelynek célja, hogy 2030-ig érdemben felgyorsítsa a növekedést és javítsa a hatékonyságot.

A társaság közlése szerint 2025-ben a teljes termelési volumen 1,2 százalékkal csökkent az előző évhez képest, ami a fogyasztás lassulását és az egyes piacokon tapasztalható gyengébb keresletet tükrözi. Ugyanakkor az üzemi eredmény 4,4 százalékkal emelkedett, ami arra utal, hogy a vállalat költségkontrollal és árazási lépésekkel képes volt ellensúlyozni a volumen visszaesését.

A Heineken 2026-ra 2-6 százalék közötti üzemi eredménynövekedést vár, ami mérsékelt, de stabil profitbővülési pályát jelez. A piac pozitívan fogadta a bejelentéseket, a részvény árfolyama a közlés után mintegy 4 százalékkal emelkedett, ami azt mutatja, hogy a befektetők elsősorban a jövedelmezőség javulására és a költséghatékonysági lépésekre fókuszáltak.

