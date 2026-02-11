  • Megjelenítés
Határidős ritkaföldfém-kereskedést indítana a CME Group
Határidős ritkaföldfém-kereskedést indítana a CME Group

Portfolio
A CME Group, a világ legnagyobb származékos tőzsdéje a világ első ritkaföldfém-határidős ügyletének elindításán dolgozik – értesült a Reuters három, az ügyet ismerő forrásból. A lépés lehetővé tenné a kormányok, vállalatok és bankok számára, hogy fedezzék kitettségüket egy, Kína által uralt szektorban.
A rivális Intercontinental Exchange szintén vizsgálja a ritkaföldfém-határidős ügyletek bevezetését, de a tervezésben kevésbé haladt előre, mint a CME.

A Nyugat egyik legnagyobb akadálya a Kínától való függőség csökkentésében – Kína a feldolgozott ritkaföldfémek mintegy 90 százalékát ellenőrzi –, hogy a bankok óvakodnak a nyugati projektek finanszírozásától egy ennyire volatilis árú iparágban.

A ritkaföldfémek 17 elemből álló csoportja nélkülözhetetlen az energiaátmenet, az elektronika és a védelmi ipar szempontjából.

A CME a két legfontosabb ritkaföldfém, a neodímium és a prazeodímium (NdPr) kombinációjára épülő új határidős kontraktuson dolgozik. Ez a két elem, amelyet jellemzően együtt kereskednek, az állandó mágnesek gyártásához szükséges. Ezeket az elektromos autók motorjaiban, szélturbinákban, vadászgépekben és drónokban használják.

Az egyik forrás szerint ez jelenleg az iparág egyik legfontosabb hiányzó eleme.

Végleges döntés az indulásról még nem született. Az egyik legnagyobb kihívás, hogy a ritkaföldfémek piaca kicsi, és a forgalom alacsony a legtöbb más fémhez képest.

Jelenleg az NdPr árakat Kínában határozzák meg. Az országnak két tőzsdéje is van a ritkaföldfémek azonnali kereskedésére, a kantoni határidős tőzsde pedig bejelentette, hogy a jövőben ritkaföldfém-határidős ügyleteket kíván indítani.

A kínai adatok szerint az NdPr ára idén eddig mintegy 40 százalékkal emelkedett, és elérte a 2022 júliusa óta mért legmagasabb szintet. A volatilitást jól mutatja, hogy a 2023 májusáig tartó 15 hónap során az árak korábban 50 százalékkal zuhantak.

A Kínán kívüli ritkaföldfém-bányák és feldolgozóüzemek gyakran nehezen jutnak finanszírozáshoz, mert a bankok nem tudják megbízhatóan előre jelezni jövőbeli bevételeiket. A termelők határidős ügyletek nélkül nem tudják fedezni az esetleges áresések kockázatát. A határidős kontraktusok az ipari mágnest vásárló szereplőknek, például az elektromosautó-gyártóknak is segítenének fedezni árkitettségüket.

A CME korábban már sikeresen indított határidős ügyleteket más kritikus ásványokra, köztük a lítiumra és a kobaltra is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

