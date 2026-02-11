Itt a meglepetés, valósággal lemészárolják ezt a részvényt

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A JPMorgan elemzői szerint a negyedik negyedéves növekedés nemcsak az eladói oldal által várt 3 százalékot nem érte el,
de még a pesszimistább, 2 százalékos vételi oldali becslésektől is elmaradt.
A vállalat 2026-ra 3–5 százalékos bevételnövekedést vetít előre állandó árfolyamon számolva. A befektetők többsége ezzel szemben 4–6, illetve 5–7 százalék közötti bővülésre számított. A JPMorgan elemzői azt is kiemelték, hogy a negyedik negyedév mindössze 1 százalékos növekedése mellett még a visszafogottabb prognózis teljesülése is bizonytalan.
A Dassault Systèmes 2025-ös teljes éves bevétele 6,24 milliárd euró volt, ami 4 százalékos növekedésnek felel meg állandó árfolyamon. A negyedik negyedévben az árbevétel 1 százalékkal, 1,68 milliárd euróra emelkedett. A cég 3DExperience platformja és felhőszolgáltatásai éves összevetésben 10, illetve 8 százalékkal bővültek. Az ipari innovációs szoftverdivízió 6 százalékos növekedéssel továbbra is a vállalat fő növekedési motorja.
Ezzel szemben az élettudományi részleg, amely a Medidata klinikai vizsgálati üzletágát is magában foglalja, 2 százalékos bevételcsökkenést könyvelt el, mivel a gyógyszergyártók visszafogták új kutatási projektek indítását.
A vállalat 2026-ra 32,2–32,6 százalék közötti működési marzsot, valamint 1,30–1,34 euró közötti egy részvényre jutó eredményt vár.
A Dassault Systems árfolyama a jelenlegi, 18 százalékos eséssel egészen 2018 február óta nem látott mélypontra esett:
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Még 2-3 évig tarthat az aranybánya: most kereshetik magukat degeszre az energiatárolók
Új trend hódít a piacon.
Új növekedési hullámnak ágyaz meg az EU óriáspaktuma
Történelmi megállapodással lép ki az öreg kontinens Donald Trump és Kína árnyékából.
Itt a meglepetés, valósággal lemészárolják ezt a részvényt
Ha a nap végéig kitart ez a mínusz, ez lesz a papír valaha volt legrosszabb kereskedési napja.
Kiszivárgott Zelenszkij titkos terve: már a Kreml is megszólalt, kommentálták a legújabb fejleményt
Most dől el Ukrajna sorsa?
Megvan az első hely a világon, ahol bevezették az állandó alapjövedelmet
Az alkotást szeretné vele támogatni az európai ország.
Ütött az óra: Európának az asztalra kell csapnia, vagy elsöpri a "kínai cunami"
A német-francia vita rendezésén múlik minden.
Népirtást emlegetett Donald Trump jobbkeze, de nem sokáig – Gyorsan kínos pálfordulás lett az egészből
Diplomáciai baki miatt kellett visszakozni.
Hivatalos: Nagy Márton bejelentette, kiknek dob most mentőövet a kormány
Kiterjesztik a vendéglátóipari akciótervet.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.