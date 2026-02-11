  • Megjelenítés
Itt a meglepetés, valósággal lemészárolják ezt a részvényt
Befektetés

Itt a meglepetés, valósággal lemészárolják ezt a részvényt

Portfolio
Közel 20 százalékot estek kedden a francia Dassault Systèmes szoftvervállalat részvényei, miután a cég negyedik negyedéves bevételnövekedése és 2026-os előrejelzése egyaránt elmaradt az elemzői várakozásoktól. Ha a nap végéig kitart ez a mínusz, ez lesz a papír valaha volt legrosszabb kereskedési napja.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A JPMorgan elemzői szerint a negyedik negyedéves növekedés nemcsak az eladói oldal által várt 3 százalékot nem érte el,

de még a pesszimistább, 2 százalékos vételi oldali becslésektől is elmaradt.

A vállalat 2026-ra 3–5 százalékos bevételnövekedést vetít előre állandó árfolyamon számolva. A befektetők többsége ezzel szemben 4–6, illetve 5–7 százalék közötti bővülésre számított. A JPMorgan elemzői azt is kiemelték, hogy a negyedik negyedév mindössze 1 százalékos növekedése mellett még a visszafogottabb prognózis teljesülése is bizonytalan.

A Dassault Systèmes 2025-ös teljes éves bevétele 6,24 milliárd euró volt, ami 4 százalékos növekedésnek felel meg állandó árfolyamon. A negyedik negyedévben az árbevétel 1 százalékkal, 1,68 milliárd euróra emelkedett. A cég 3DExperience platformja és felhőszolgáltatásai éves összevetésben 10, illetve 8 százalékkal bővültek. Az ipari innovációs szoftverdivízió 6 százalékos növekedéssel továbbra is a vállalat fő növekedési motorja.

Még több Befektetés

Kisebb lefordulás az európai tőzsdéken

Rekordgyorsasággal menekítik a pénzüket az ultragazdagok

Egyetlen AI-bejelentés mélybe küldte a legnagyobb pénzügyi tanácsadókat

Ezzel szemben az élettudományi részleg, amely a Medidata klinikai vizsgálati üzletágát is magában foglalja, 2 százalékos bevételcsökkenést könyvelt el, mivel a gyógyszergyártók visszafogták új kutatási projektek indítását.

A vállalat 2026-ra 32,2–32,6 százalék közötti működési marzsot, valamint 1,30–1,34 euró közötti egy részvényre jutó eredményt vár.

A Dassault Systems árfolyama a jelenlegi, 18 százalékos eséssel egészen 2018 február óta nem látott mélypontra esett:

DSY_2026-02-11_11-00-01

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán
Tombol a Kreml: egyszerűen elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett!
Hirtelen beleszerettek Magyarországba a befektetők – Mi történik?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility