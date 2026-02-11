Itt a meglepetés, valósággal lemészárolják ezt a részvényt

A JPMorgan elemzői szerint a negyedik negyedéves növekedés nemcsak az eladói oldal által várt 3 százalékot nem érte el,

de még a pesszimistább, 2 százalékos vételi oldali becslésektől is elmaradt.

A vállalat 2026-ra 3–5 százalékos bevételnövekedést vetít előre állandó árfolyamon számolva. A befektetők többsége ezzel szemben 4–6, illetve 5–7 százalék közötti bővülésre számított. A JPMorgan elemzői azt is kiemelték, hogy a negyedik negyedév mindössze 1 százalékos növekedése mellett még a visszafogottabb prognózis teljesülése is bizonytalan.

A Dassault Systèmes 2025-ös teljes éves bevétele 6,24 milliárd euró volt, ami 4 százalékos növekedésnek felel meg állandó árfolyamon. A negyedik negyedévben az árbevétel 1 százalékkal, 1,68 milliárd euróra emelkedett. A cég 3DExperience platformja és felhőszolgáltatásai éves összevetésben 10, illetve 8 százalékkal bővültek. Az ipari innovációs szoftverdivízió 6 százalékos növekedéssel továbbra is a vállalat fő növekedési motorja.

Ezzel szemben az élettudományi részleg, amely a Medidata klinikai vizsgálati üzletágát is magában foglalja, 2 százalékos bevételcsökkenést könyvelt el, mivel a gyógyszergyártók visszafogták új kutatási projektek indítását.

A vállalat 2026-ra 32,2–32,6 százalék közötti működési marzsot, valamint 1,30–1,34 euró közötti egy részvényre jutó eredményt vár.

A Dassault Systems árfolyama a jelenlegi, 18 százalékos eséssel egészen 2018 február óta nem látott mélypontra esett:

