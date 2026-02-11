  • Megjelenítés
Kisebb lefordulás az európai tőzsdéken
Befektetés

Kisebb lefordulás az európai tőzsdéken

Portfolio
Szerdán az ázsiai tőzsdék mérsékelten emelkedtek, az ausztrál piac vezette az emelkedést főként vállalati gyorsjelentések által hajtott ralinak köszönhetően. Az európai részvénypiacok ma stagnálással nyitottak, de a délelőtt folyamán mérsékelten lefordultak. A befektetők a nap későbbi részében érkező, kiemelten figyelt amerikai munkaerőpiaci adatokra várnak, ezek jelentősen befolyásolhatják a Fed kamatpályával kapcsolatos várakozásokat. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Kisebb hangulatromlás Európában

A nyitás óta lefordultak az európai részvénypiacok, a német DAX 0,3, a francia CAC 0,5 százalék mínuszban áll. A magyar tőzsde lefelé lóg ki a mezőnyből, a 0,8 százalékos esés mögött elsősorban a Mol 2,2 százalékos esése áll.

Itt a meglepetés, valósággal lemészárolják ezt a részvényt

Közel 20 százalékot estek kedden a francia Dassault Systèmes szoftvervállalat részvényei, miután a cég negyedik negyedéves bevételnövekedése és 2026-os előrejelzése egyaránt elmaradt az elemzői várakozásoktól. Ha a nap végéig kitart ez a mínusz, ez lesz a papír valaha volt legrosszabb kereskedési napja.

Itt a meglepetés, valósággal lemészárolják ezt a részvényt
Egyre feljebb a nemesfémek

Araszolnak vissza a nagy esés után a korábbi csúcsok felé a nemesfémek, az arany ma 0,6 százalékos emelkedéssel őrzi az 5000 dollár feletti szinteket, az ezüst 3 százalékot ralizott, és így már 84 dollár közelében áll.

Stagnálás Európában is

A keddi záróértékük közelében nyitottak a vezető nyugat-európai részvényindexek, a német DAX és a francia CAC is csak kis mértékben mozdult el.

Stagnálás a magyar tőzsdén

A BUX stagnálással indult, a Mol és a Magyar Telekom kis mínuszban áll, az OTP stagnál, a Richter 0,1 százalékot emelkedett.

Esés a kriptopiacon

Eséssel indult a nap a kriptopiacokon, a tegnapi lefordulás után ma reggel 2-2 százalék mínuszban áll a bitcoin és az ethereum is.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

Szabadságharc az Nvidiától: már a TikTok is saját AI-chipet fejleszt

A TikTok anyavállalata, a ByteDance mesterségesintelligencia-chipet fejleszt, és a Samsung Electronics-szal tárgyal annak gyártásáról – állítja két, az ügyet ismerő forrás. A kínai technológiai óriás így próbálja biztosítani hozzáférését a fejlett processzorokhoz. Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!

Szabadságharc az Nvidiától: már a TikTok is saját AI-chipet fejleszt

