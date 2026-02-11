Kisebb lefordulás az európai tőzsdéken

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kisebb hangulatromlás Európában
A nyitás óta lefordultak az európai részvénypiacok, a német DAX 0,3, a francia CAC 0,5 százalék mínuszban áll. A magyar tőzsde lefelé lóg ki a mezőnyből, a 0,8 százalékos esés mögött elsősorban a Mol 2,2 százalékos esése áll.
Itt a meglepetés, valósággal lemészárolják ezt a részvényt
Közel 20 százalékot estek kedden a francia Dassault Systèmes szoftvervállalat részvényei, miután a cég negyedik negyedéves bevételnövekedése és 2026-os előrejelzése egyaránt elmaradt az elemzői várakozásoktól. Ha a nap végéig kitart ez a mínusz, ez lesz a papír valaha volt legrosszabb kereskedési napja.
Egyre feljebb a nemesfémek
Araszolnak vissza a nagy esés után a korábbi csúcsok felé a nemesfémek, az arany ma 0,6 százalékos emelkedéssel őrzi az 5000 dollár feletti szinteket, az ezüst 3 százalékot ralizott, és így már 84 dollár közelében áll.
Stagnálás Európában is
A keddi záróértékük közelében nyitottak a vezető nyugat-európai részvényindexek, a német DAX és a francia CAC is csak kis mértékben mozdult el.
Stagnálás a magyar tőzsdén
A BUX stagnálással indult, a Mol és a Magyar Telekom kis mínuszban áll, az OTP stagnál, a Richter 0,1 százalékot emelkedett.
Esés a kriptopiacon
Eséssel indult a nap a kriptopiacokon, a tegnapi lefordulás után ma reggel 2-2 százalék mínuszban áll a bitcoin és az ethereum is.
