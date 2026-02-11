Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Vegyes zárás
Bizonytalanság jellemezte a mai kereskedést az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek a pozitív és a negatív tartomány között ingadoztak, és a kereskedés végére is csak minimális elmozdulások figyelhetők meg. A Dow 0,1 százalékot esett, az S&P 500 stagnált, a Nasdaq pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.
Oldalazás
Folytatódik az iránykeresés az USA-ban, a zárás felé közeledve továbbra sincs egyértelmű irány, a Dow 0,2 százalékos mínuszban van, az S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,1 százalékot esett.
Váratlan húzás: gigászi fogadást tett a világ egyik legismertebb befektetője a Metára
Bill Ackman Pershing Square nevű befektetési alapja jelentős részesedést épített ki a Metában, mert úgy látja, hogy a technológiai óriás részvényei nem tükrözik a mesterséges intelligenciában rejlő hosszú távú növekedési potenciált, így a világ egyik legjobb üzleti vállalkozása mélyen alulértékelt - számolt be a Cnbc.
Határozatlan mozgások
Felemás mozgások láthatók az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek kezdetben felpattantak a munkaerőpiaci adatokra, majd lefordultak és most ismét kisebb emelkedésben vannak. A Dow jelenleg 0,1 százalékos, az S&P 500 0,2 százalékos pluszban van, míg a Nasdaq stagnál.
Határidős ritkaföldfém-kereskedést indítana a CME Group
A CME Group, a világ legnagyobb származékos tőzsdéje a világ első ritkaföldfém-határidős ügyletének elindításán dolgozik – értesült a Reuters három, az ügyet ismerő forrásból. A lépés lehetővé tenné a kormányok, vállalatok és bankok számára, hogy fedezzék kitettségüket egy, Kína által uralt szektorban.
Gyengélkedett ma a magyar tőzsde, estek a blue chipek
Felemás volt a hangulat ma a világ tőzsdéin, a magyar piacon pedig folytatódott a korrekció, a blue chipek szinte kivétel nélkül mínuszban zártak.
Amerika felfelé indult
Pluszban indították a napot az amerikai tőzsdék, a vezető részvényindexek több mint fél százalékot emelkedtek. Az elmúlt hetek esése után kezdenek magukhoz térni a tech részvények.
Mutatunk egy elfeledett magyar részvényt, amiben most kitörés jöhet!
Sorra találják meg az eddig alulteljesítő magyar részvényeket a befektetők, a napokban a tavaly küszködő Richter is történelmi csúcsra ment. Van azonban egy magyar midcap papír, ami eddig kimaradt a raliból, de a napokban az éledezés jeleit mutatja és technikai szemmel is izgalmas lehet most a részvény. Megnéztük, hogy van-e fantázia a részvényben.
Mégsem darabolják fel a Kraft Heinzet!
A Kraft Heinz felfüggeszti a korábban bejelentett vállalati szétválási tervét, és inkább a nyereséges növekedésre koncentrál, írja a CNBC.
6000 fős leépítés jöhet a Heinekennél
A Heineken 5–6 ezer munkahely megszüntetését jelentette be a következő két évre, miközben a cég átalakítási programmal próbálja felgyorsítani növekedését 2030-ig. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kína helyett Európában gyárthatja új modelljét a Volkswagen
A Volkswagen konszern mérlegeli, hogy a Cupra Tavascan következő generációját a jövőben Európában gyártsa Kína helyett. A döntés hátterében az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámok, valamint az ezek alól frissen megadott mentesség áll, írja a Handelsblatt.
Kisebb hangulatromlás Európában
A nyitás óta lefordultak az európai részvénypiacok, a német DAX 0,3, a francia CAC 0,5 százalék mínuszban áll. A magyar tőzsde lefelé lóg ki a mezőnyből, a 0,8 százalékos esés mögött elsősorban a Mol 2,2 százalékos esése áll.
Itt a meglepetés, valósággal lemészárolják ezt a részvényt
Közel 20 százalékot estek kedden a francia Dassault Systèmes szoftvervállalat részvényei, miután a cég negyedik negyedéves bevételnövekedése és 2026-os előrejelzése egyaránt elmaradt az elemzői várakozásoktól. Ha a nap végéig kitart ez a mínusz, ez lesz a papír valaha volt legrosszabb kereskedési napja.
Egyre feljebb a nemesfémek
Araszolnak vissza a nagy esés után a korábbi csúcsok felé a nemesfémek, az arany ma 0,6 százalékos emelkedéssel őrzi az 5000 dollár feletti szinteket, az ezüst 3 százalékot ralizott, és így már 84 dollár közelében áll.
Stagnálás Európában is
A keddi záróértékük közelében nyitottak a vezető nyugat-európai részvényindexek, a német DAX és a francia CAC is csak kis mértékben mozdult el.
Stagnálás a magyar tőzsdén
A BUX stagnálással indult, a Mol és a Magyar Telekom kis mínuszban áll, az OTP stagnál, a Richter 0,1 százalékot emelkedett.
Esés a kriptopiacon
Eséssel indult a nap a kriptopiacokon, a tegnapi lefordulás után ma reggel 2-2 százalék mínuszban áll a bitcoin és az ethereum is.
Szabadságharc az Nvidiától: már a TikTok is saját AI-chipet fejleszt
A TikTok anyavállalata, a ByteDance mesterségesintelligencia-chipet fejleszt, és a Samsung Electronics-szal tárgyal annak gyártásáról – állítja két, az ügyet ismerő forrás. A kínai technológiai óriás így próbálja biztosítani hozzáférését a fejlett processzorokhoz.
