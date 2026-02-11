  • Megjelenítés
Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre
Befektetés

Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre

Portfolio
Szerdán az ázsiai tőzsdék mérsékelten emelkedtek, az ausztrál piac vezette az emelkedést főként vállalati gyorsjelentések által hajtott ralinak köszönhetően. Az európai részvénypiacok ma stagnálással nyitottak, majd délutánra vegyes kép alakult ki. Délután a vártnál sokkal erősebb munkaerőpiaci adatok érkeztek az USA-ból, amire kezdetben felpattantak a tőzsdék, viszont később elolvadt az emelkedés.
Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Vegyes zárás

Bizonytalanság jellemezte a mai kereskedést az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek a pozitív és a negatív tartomány között ingadoztak, és a kereskedés végére is csak minimális elmozdulások figyelhetők meg. A Dow 0,1 százalékot esett, az S&P 500 stagnált, a Nasdaq pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.

Oldalazás

Folytatódik az iránykeresés az USA-ban, a zárás felé közeledve továbbra sincs egyértelmű irány, a Dow 0,2 százalékos mínuszban van, az S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,1 százalékot esett.

Váratlan húzás: gigászi fogadást tett a világ egyik legismertebb befektetője a Metára

Bill Ackman Pershing Square nevű befektetési alapja jelentős részesedést épített ki a Metában, mert úgy látja, hogy a technológiai óriás részvényei nem tükrözik a mesterséges intelligenciában rejlő hosszú távú növekedési potenciált, így a világ egyik legjobb üzleti vállalkozása mélyen alulértékelt - számolt be a Cnbc.

Váratlan húzás: gigászi fogadást tett a világ egyik legismertebb befektetője a Metára
Határozatlan mozgások

Felemás mozgások láthatók az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek kezdetben felpattantak a munkaerőpiaci adatokra, majd lefordultak és most ismét kisebb emelkedésben vannak. A Dow jelenleg 0,1 százalékos, az S&P 500 0,2 százalékos pluszban van, míg a Nasdaq stagnál.

Határidős ritkaföldfém-kereskedést indítana a CME Group

A CME Group, a világ legnagyobb származékos tőzsdéje a világ első ritkaföldfém-határidős ügyletének elindításán dolgozik – értesült a Reuters három, az ügyet ismerő forrásból. A lépés lehetővé tenné a kormányok, vállalatok és bankok számára, hogy fedezzék kitettségüket egy, Kína által uralt szektorban.

Határidős ritkaföldfém-kereskedést indítana a CME Group
Gyengélkedett ma a magyar tőzsde, estek a blue chipek

Felemás volt a hangulat ma a világ tőzsdéin, a magyar piacon pedig folytatódott a korrekció, a blue chipek szinte kivétel nélkül mínuszban zártak.

Gyengélkedett ma a magyar tőzsde, estek a blue chipek
Amerika felfelé indult

Pluszban indították a napot az amerikai tőzsdék, a vezető részvényindexek több mint fél százalékot emelkedtek. Az elmúlt hetek esése után kezdenek magukhoz térni a tech részvények.

Mutatunk egy elfeledett magyar részvényt, amiben most kitörés jöhet!

Sorra találják meg az eddig alulteljesítő magyar részvényeket a befektetők, a napokban a tavaly küszködő Richter is történelmi csúcsra ment. Van azonban egy magyar midcap papír, ami eddig kimaradt a raliból, de a napokban az éledezés jeleit mutatja és technikai szemmel is izgalmas lehet most a részvény. Megnéztük, hogy van-e fantázia a részvényben.

Mutatunk egy elfeledett magyar részvényt, amiben most kitörés jöhet!
Mégsem darabolják fel a Kraft Heinzet!

A Kraft Heinz felfüggeszti a korábban bejelentett vállalati szétválási tervét, és inkább a nyereséges növekedésre koncentrál, írja a CNBC.

Mégsem darabolják fel a Kraft Heinzet!
6000 fős leépítés jöhet a Heinekennél

A Heineken 5–6 ezer munkahely megszüntetését jelentette be a következő két évre, miközben a cég átalakítási programmal próbálja felgyorsítani növekedését 2030-ig.

6000 fős leépítés jöhet a Heinekennél
Kína helyett Európában gyárthatja új modelljét a Volkswagen

A Volkswagen konszern mérlegeli, hogy a Cupra Tavascan következő generációját a jövőben Európában gyártsa Kína helyett. A döntés hátterében az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámok, valamint az ezek alól frissen megadott mentesség áll, írja a Handelsblatt.

Kína helyett Európában gyárthatja új modelljét a Volkswagen
Kisebb hangulatromlás Európában

A nyitás óta lefordultak az európai részvénypiacok, a német DAX 0,3, a francia CAC 0,5 százalék mínuszban áll. A magyar tőzsde lefelé lóg ki a mezőnyből, a 0,8 százalékos esés mögött elsősorban a Mol 2,2 százalékos esése áll.

Itt a meglepetés, valósággal lemészárolják ezt a részvényt

Közel 20 százalékot estek kedden a francia Dassault Systèmes szoftvervállalat részvényei, miután a cég negyedik negyedéves bevételnövekedése és 2026-os előrejelzése egyaránt elmaradt az elemzői várakozásoktól. Ha a nap végéig kitart ez a mínusz, ez lesz a papír valaha volt legrosszabb kereskedési napja.

Itt a meglepetés, valósággal lemészárolják ezt a részvényt
Egyre feljebb a nemesfémek

Araszolnak vissza a nagy esés után a korábbi csúcsok felé a nemesfémek, az arany ma 0,6 százalékos emelkedéssel őrzi az 5000 dollár feletti szinteket, az ezüst 3 százalékot ralizott, és így már 84 dollár közelében áll.

Stagnálás Európában is

A keddi záróértékük közelében nyitottak a vezető nyugat-európai részvényindexek, a német DAX és a francia CAC is csak kis mértékben mozdult el.

Stagnálás a magyar tőzsdén

A BUX stagnálással indult, a Mol és a Magyar Telekom kis mínuszban áll, az OTP stagnál, a Richter 0,1 százalékot emelkedett.

Esés a kriptopiacon

Eséssel indult a nap a kriptopiacokon, a tegnapi lefordulás után ma reggel 2-2 százalék mínuszban áll a bitcoin és az ethereum is.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

Szabadságharc az Nvidiától: már a TikTok is saját AI-chipet fejleszt

A TikTok anyavállalata, a ByteDance mesterségesintelligencia-chipet fejleszt, és a Samsung Electronics-szal tárgyal annak gyártásáról – állítja két, az ügyet ismerő forrás. A kínai technológiai óriás így próbálja biztosítani hozzáférését a fejlett processzorokhoz.

Szabadságharc az Nvidiától: már a TikTok is saját AI-chipet fejleszt

