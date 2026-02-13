  • Megjelenítés
FONTOS Magyarok millióit vette célba a kormány, rekordpénzek dőlnek a lakossághoz - Orbán Viktor órákon belül még erre is rálicitálhat
 
Egyetlen szám dönthet péntek 13-án a tőzsdéken - Ilyen mozgások jöhetnek

Péntek délután érkezik a hét "nagyágyúja", az amerikai CPI inflációs adat. A számok alapvetően határozhatják meg a globális kockázatválalási kedvet, így megnéztük, hogy milyen mozgásokra van kilátás az amerikai tőzsdéken.
Miközben a befektetők egyre inkább kezdik beárazni a mesterséges intelligencia kockázatait, fontos adatközlés érkezik, amely akár sorsdöntő is lehet a mostani volatilis piaci helyzetben.

nézzük is meg, hogy milyen mozgásokat okozhat.

