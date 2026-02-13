  • Megjelenítés
Fontos átalakítás jön a Graphisoft Parknál
Fontos átalakítás jön a Graphisoft Parknál

A Graphisoft Park szervezeti átalakítást hajt végre a műszaki irányítás területén - derül ki a cég közleményéből.

A mostani bejelentés értelmében február 23-tól a cég létrehozza a műszaki igazgatói pozíciót, amelyet Gilincsek Péter tölt be, aki több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik épületüzemeltetési, energiahatékonysági és ingatlanfejlesztési projektekben, a BME-n szerzett energetikai és épületgépész mérnöki végzettséget, és korábban több vállalatnál töltött be vezető műszaki pozíciókat.

Ezzel párhuzamosan a Graphisoft Park azt is bejelentette, hogy a cégnél megszűnik a korábbi üzemeltetési vezetői poszt, és az azt betöltő Fekete Csaba 10 év után közös megegyezéssel 2026 júniusában távozik a társaságtól.

