Itt az AI-verseny következő sztárrészvénye: pillanatok alatt egy egész szektort tarolt le

Egyre hevesebb reakciókat láthatunk a piacokon az újabbnál újabb mesterséges intelligencia megoldások megjelenésével. Eddig még csak a technológiai szektort, különösen a szoftvergyártókat érintették érzékenyen ezek a bejelentések, most azonban már egyre több szektorba kezd el átgyűzűni ez a félelem. Most bemutatunk egy új AI sztárrészvényt, emellett pedig a verseny legújabb áldozatával is foglalkozunk. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Néhány hete még a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hatalmas kiadások, illetve a megtérüléssel kapcsolatos sokasodó aggodalmak dominálták a híreket, melyek kezdetben leginkább a szoftvergyártó cégeket viselték meg.

Az elmúlt napokban azon valami egészen mást láthattunk, a befektetők pedig már annak hatásait árazzák, hogy az AI rövid időn belül tömegesen kiválthatja a fehérgalléros munkavállalókat.

A félelem dollármilliárdokat radírozott le a tőzsdei árfolyamokból olyan hagyományos ágazatokban is, mint