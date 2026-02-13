Két nap alatt szétütötték ezeket a befektetéseket - Érdemes már beszállni?

A múlt héten még a befektetők kedvencei voltak, most meg két nap alatt elveszítik az értékük negyedét-ötödét. Izgalmas vételi lehetőség, vagy csapda? Mutatjuk a sztárokat, amik most jóval olcsóbbak, mint a hét elején. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Ha a szélesebb piacokat nézzük, azok még mindig a történelmi csúcsaik közelében állnak, Amerikában, Ázsiában és Európában is alapvetően jó a tőkepiaci hangulat.

A felszín alatt azonban nagyon komoly átalakulások folynak, most alakul ki, ki lesznek a győztesek és a vesztesek.

Most olyan befektetéseket mutatunk, amik néhány napja még a legnagyobb kedvencek voltak, viszont 2 nap alatt elvesztették értékük 20-25 százalékát! Most érdemes beszállni?