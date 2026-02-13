Két nap alatt szétütötték ezeket a befektetéseket - Érdemes már beszállni?

Ha a szélesebb piacokat nézzük, azok még mindig a történelmi csúcsaik közelében állnak, Amerikában, Ázsiában és Európában is alapvetően jó a tőkepiaci hangulat.
A felszín alatt azonban nagyon komoly átalakulások folynak, most alakul ki, ki lesznek a győztesek és a vesztesek.
Most olyan befektetéseket mutatunk, amik néhány napja még a legnagyobb kedvencek voltak, viszont 2 nap alatt elvesztették értékük 20-25 százalékát! Most érdemes beszállni?
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés