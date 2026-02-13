Mekkora potenciált látnak most a profik az OTP-ben?

Egyre optimistábbak a profik az OTP-re, ma is kijött egy magas célár. Mutatjuk, mit gondolnak az elemzők a bankrészvényről. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Három és fél év alatt több mint ötszörösére emelkedett az OTP árfolyama, ritkán látható átárazódási sztori a magyar bankrészvényé.

Csak idén 14 százalékot emelkedett másfél hónap alatt az OTP, az elmúlt egy évben 63 százalék volt a rali.

Most egy újabb elemző módosította a modelljét, és hozott új ajánlást és magas célárat az OTP-r.