  • Megjelenítés
FONTOS Valamire készül az MNB, örülhetnek a hitelfelvevők? – Itt a friss lakáshitel-táblázat
 
Portfolio signature

Mekkora potenciált látnak most a profik az OTP-ben?

Egyre optimistábbak a profik az OTP-re, ma is kijött egy magas célár. Mutatjuk, mit gondolnak az elemzők a bankrészvényről.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Három és fél év alatt több mint ötszörösére emelkedett az OTP árfolyama, ritkán látható átárazódási sztori a magyar bankrészvényé.

9V9xPODM

Csak idén 14 százalékot emelkedett másfél hónap alatt az OTP, az elmúlt egy évben 63 százalék volt a rali.

Most egy újabb elemző módosította a modelljét, és hozott új ajánlást és magas célárat az OTP-r.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility