Rafinált megoldást talált ki Elon Musk, 1500 milliárd dollár a tét

Az űripari vállalat, amely nemrég olvasztotta magába Musk xAI nevű mesterségesintelligencia-startupját,

az idei év egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére (IPO) készül.

A cég értékelése a várakozások szerint meghaladhatja az 1500 milliárd dollárt. A tervezett rendszer lényege, hogy a társaság kétféle részvényt bocsát ki, amelyek eltérő szavazati jogokat biztosítanak. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az alapítók és a korai befektetők nagyobb szavazati súllyal rendelkező papírokat tartsanak meg, míg a többi részvényes korlátozottabb beleszólást kap a cég irányításába.

A Bloomberg értesülései szerint a SpaceX egyúttal az igazgatótanács bővítésén is dolgozik. Az új tagok feladata a tőzsdei bevezetés felügyelete, valamint Musk űripari törekvéseinek kiterjesztése lenne a fő rakéta- és műhold-üzletágon túlmenően.

A tárgyalások még folynak, így a részletek változhatnak. Bár Musk másik nagyvállalata, a Tesla jelenleg nem alkalmaz kettős részvényosztályú rendszert,

az üzletember korábban kijelentette: legalább 25 százalékos részesedésre van szüksége ahhoz, hogy elegendő szavazati befolyással rendelkezzen.

