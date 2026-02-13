  • Megjelenítés
Rafinált megoldást talált ki Elon Musk, 1500 milliárd dollár a tét
Befektetés

Rafinált megoldást talált ki Elon Musk, 1500 milliárd dollár a tét

Portfolio
Az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX kettős részvényosztályú (dual class) struktúra alkalmazását fontolgatja az idén tervezett tőzsdei bevezetéséhez – írja a Reuters.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az űripari vállalat, amely nemrég olvasztotta magába Musk xAI nevű mesterségesintelligencia-startupját,

az idei év egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére (IPO) készül.

A cég értékelése a várakozások szerint meghaladhatja az 1500 milliárd dollárt. A tervezett rendszer lényege, hogy a társaság kétféle részvényt bocsát ki, amelyek eltérő szavazati jogokat biztosítanak. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az alapítók és a korai befektetők nagyobb szavazati súllyal rendelkező papírokat tartsanak meg, míg a többi részvényes korlátozottabb beleszólást kap a cég irányításába.

A Bloomberg értesülései szerint a SpaceX egyúttal az igazgatótanács bővítésén is dolgozik. Az új tagok feladata a tőzsdei bevezetés felügyelete, valamint Musk űripari törekvéseinek kiterjesztése lenne a fő rakéta- és műhold-üzletágon túlmenően.

Még több Befektetés

Történelmi rali után hirtelen megtorpanás – Most kell lecsapni a Mol részvényére?

Itt az AI-verseny következő sztárrészvénye: pillanatok alatt egy egész szektort tarolt le

Két nap alatt szétütötték ezeket a befektetéseket - Érdemes már beszállni?

A tárgyalások még folynak, így a részletek változhatnak. Bár Musk másik nagyvállalata, a Tesla jelenleg nem alkalmaz kettős részvényosztályú rendszert,

az üzletember korábban kijelentette: legalább 25 százalékos részesedésre van szüksége ahhoz, hogy elegendő szavazati befolyással rendelkezzen.

Kapcsolódó cikkünk

Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?

Olyat tett Elon Musk, amit korábban teljesen kizártnak nevezett – Kinyitotta a pénztárcáját a világ leggazdagabb embere

Űrbéli adatközpontok, holdbázisok - itt van Elon Musk újabb nagy dobása

Napokon belül jöhet a bejelentés: Elon Musk lépése boríthatja a piacot

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Döntő fordulat a Barátság kőolajvezeték ügyében: napok óta erre vár Magyarország
Fontos átalakítás jön a Graphisoft Parknál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility