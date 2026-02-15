Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás

A devizapiac a globális pénzügyi világ egyik legérzékenyebb területe, ahol minden apró gazdasági adat, kamatdöntés vagy geopolitikai fejlemény pillanatok alatt árfolyammozgásokat idézhet elő. Magyar befektetőként a forint árfolyamának alakulása mindennapi hatással van a megtakarításokra és befektetésekre, miközben az euró és a dollár irányt mutat a nemzetközi piacokon.
A kérdés: hogyan lehet ebben a kiszámíthatatlan környezetben tudatosan építkezni és előnyt kovácsolni a mozgásokból?
Miről lesz szó?
- Az árfolyamokat befolyásoló fő tényezők
- A forint helyzete
- Az euró ereje és az eurózóna gazdasági teljesítménye
- Hogyan alakíts ki rövid és hosszú távú devizapiaci stratégiát?
- Gyakorlati példák
- Stabil stratégia építése a volatilis piaci környezetben
Időpont: 2025. február 15 19:00 - 19:45
További információ és regisztráció ITT.
Helyszín: Az internet
Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.
Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?
Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?
Befektetés inflációs környezetben
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Tíz ukrán drónos alázta meg a NATO elit egységeit - Drónháborús rémálom a fronton
Gyakorlatilag nincs valódi rejtőzködés.
Veszélyes játékot űz az EU a befektetőkkel, miközben óriási átalakulás előtt állunk
Pont ott vághatja vissza Brüsszel a szabályozásokat, ahol a legtöbbet árt a részvényeseknek.
Már a pallón himbálózott az európai vezető, amikor az utolsó pillanatban visszarántották – De meddig tart az irgalom?
Lenéztek a szakadék széléről, de nem tetszett nekik, amit láttak.
Kína mosolyoffenzívával támadta le Európát, de a háttérben már robbanás közeli a konfliktus
Peking így is megpróbálná elédesgetni az EU-t az Egyesült Államoktól.
Irán megfenyegette Amerikát: ha ezt meglépik, válaszcsapás jön
De készek tárgyalni is.
Megfejtették a Covid-vakcinák rejtélyét: itt a bizonyíték, hogy miért okoztak vérrögöt
A halálesetekért egy szerencsétlen körülmény a felelős.
Brutális széllökésekkel csapott le a hidegfront Magyarországra - Riasztást adtak ki több megyére is
100 km/h közeli tempót mértek a Balatonnál.
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!