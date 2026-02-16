Hirtelen megjelent az amerikai feketelista, azonnal jöttek a következmények

A Pentagon egy rövid időre közzétett egy feketelistát azokról a cégekről, amelyeket a kínai hadsereg támogatásával hozott összefüggésbe.
A felsorolásban szerepelt az Alibaba Group, a Baidu, a BYD és a Tencent is. A dokumentumot később indoklás nélkül eltávolították, ám a hír addigra már megmozgatta a Hong Kong Stock Exchange piacát.
Az Alibaba részvényei több mint 3 százalékot estek Hongkongban, míg a BYD és a Baidu papírjai mintegy 1 százalékos mínuszba kerültek, miután mindhárom vállalat neve megjelent a Pentagon frissített listáján az amerikai Szövetségi Közlönyben (Federal Register). A dokumentumot később "nem publikált" státuszúvá nyilvánították, vagyis gyakorlatilag visszavonták. A listáról emellett két jelentős kínai memóriachip-gyártót, a Csanghszin Memory Technologiest és a Jangce Memory Technologiest is eltávolították.
A lépés különösen kényes időszakban történt, mivel Washington éppen a Kínával szembeni technológiai politikáját formálja. Az Egyesült Államok ezzel immár három vezető kínai mesterségesintelligencia-céget – az Alibabát, a Baidut és a Tencentet – nevezett meg a kínai hadsereg támogatójaként. A BYD felvétele pedig Kína legnagyobb elektromosautó-gyártóját célozza. A lépés szinte biztosan kiváltja majd Peking tiltakozását.
Az úgynevezett 1260H szerinti besorolás egyelőre kevés közvetlen jogi következménnyel jár, de a Pentagon egyre inkább felhasználja a listát arra, hogy korlátozza az érintett cégek hozzáférését a katonai szerződésekhez vagy kutatási támogatásokhoz. A megjelölés egyúttal figyelmeztetésül szolgál az amerikai befektetők számára,
és széles körben a szigorúbb kereskedelmi szankciók lehetséges előjeleként tekintenek rá.
Az Alibaba közleményben jelezte, hogy "nem kínai katonai vállalat, és semmilyen katonai-civil fúziós stratégiának nem része", hozzátéve, hogy minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz a félretájékoztatás ellen. A Baidu szóvivője szerint a felvétel "nélkülöz minden hiteles alapot", és határozottan visszautasítják azt. A BYD nem reagált a megkeresésre.
